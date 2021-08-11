CHP Darıca’dan Eray Şamdan’a ziyaret

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda karate erkekler 67 kiloda mücadele eden ve gümüş madalya kazanan Eray Şamdan’ı Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyeleri Özkan Sarıtoprak, Ayhan Şen, Selim Özcan ve Tuncer Saltaş ziyaret etti. Eray Şamdan’ı evinde ziyaret ederek tebrik eden CHP’li meclis üyeleri, Eray’ın ailesi ile de sohbet etti.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ

Eray’ın büyük bir başarı elde ettiğini söyleyen Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak, “Eray, olimpiyatlarda ciddi bir başarı elde etti. Kendisini kutluyoruz. Eray, hedefinin altın madalya olduğunu söyledi. Altın madalya yolunda Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyeleri olarak Eray’a her türlü destek vermeye hazırız. CHP grubu olarak, her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olacağız” dedi.

“ALTIN MADALYAYI ALIRDIM”

Ziyaretlerinden dolayı Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyelerine teşekkür eden Eray Şamdan, “Olimpiyat maçları için çok ciddi bir hazırlık yaptım. Başarımdan çok gururluyum. Olimpiyatlarda madalya alabilmek spor kariyerinin zirvesi. Ben zirveye çıktığımı düşünüyorum ama zirveye çıkmak önemli değil, zirvede kalmak önemli bence. Eğer olimpiyatlarda beni yetiştiren babam Adnan Şamdan da yanımda olsaydı motivasyonum daha yüksek olur ve altın madalyayı alırdım” ifadelerini kullandı.