11 Ağu 2021 - 15:38- Siyaset G: 11 Ağu 2021 - 15:39

CHP Darıca’dan Eray Şamdan’a ziyaret

Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyeleri, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda ülkemize gümüş madalya kazandıran Eray Şamdan’ı evinde ziyaret ederek tebrik etti
CHP Darıca’dan Eray Şamdan’a ziyaret mask

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda karate erkekler 67 kiloda mücadele eden ve gümüş madalya kazanan Eray Şamdan’ı Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyeleri Özkan Sarıtoprak, Ayhan Şen, Selim Özcan ve Tuncer Saltaş ziyaret etti. Eray Şamdan’ı evinde ziyaret ederek tebrik eden CHP’li meclis üyeleri, Eray’ın ailesi ile de sohbet etti.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ

Eray’ın büyük bir başarı elde ettiğini söyleyen Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak, “Eray, olimpiyatlarda ciddi bir başarı elde etti. Kendisini kutluyoruz. Eray, hedefinin altın madalya olduğunu söyledi. Altın madalya yolunda Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyeleri olarak Eray’a her türlü destek vermeye hazırız. CHP grubu olarak, her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olacağız” dedi.

“ALTIN MADALYAYI ALIRDIM”

Ziyaretlerinden dolayı Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyelerine teşekkür eden Eray Şamdan, “Olimpiyat maçları için çok ciddi bir hazırlık yaptım. Başarımdan çok gururluyum. Olimpiyatlarda madalya alabilmek spor kariyerinin zirvesi. Ben zirveye çıktığımı düşünüyorum ama zirveye çıkmak önemli değil, zirvede kalmak önemli bence. Eğer olimpiyatlarda beni yetiştiren babam Adnan Şamdan da yanımda olsaydı motivasyonum daha yüksek olur ve altın madalyayı alırdım” ifadelerini kullandı.
# chp

11 Ağu 2021 - 15:38 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.175.197 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İşte MHP’nin yeni il yönetimi! mask
İşte MHP’nin yeni il yönetimi!
Baş: Hiçbir şey yapmazsak bundan iyi olur mask
Baş: Hiçbir şey yapmazsak bundan iyi olur
"Hükümet 500 ve 1000 liralık banknot basmak istiyor ama..." mask
"Hükümet 500 ve 1000 liralık banknot basmak istiyor ama..."
BTP lideri orman yangınlarını değerlendirdi mask
BTP lideri orman yangınlarını değerlendirdi
Şakoğlu’ndan Güney'e cevap: "Sayın Başkan zaten siz yapmışsınız!" mask
Şakoğlu’ndan Güney'e cevap: "Sayın Başkan zaten siz yapmışsınız!"
Ülkü Ocaklarında yeni başkan Melikoğlu oldu mask
Ülkü Ocaklarında yeni başkan Melikoğlu oldu
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL