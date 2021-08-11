11 Ağu 2021 - 15:39- Siyaset G: 11 Ağu 2021 - 15:40

AKP Kocaeli, partinin 20’nci yaşını kutlayacak

AKP’nin kuruluşunun 20’nci yıldönümü olan 14 Ağustos Cumartesi günü 107. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi gerçekleşecek. Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, bütün illerle eşzamanlı olarak yapılacak toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilata canlı yayınla hitap edeceğini duyurdu
AKP Kocaeli, partinin 20’nci yaşını kutlayacak mask
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AKP 20 yaşına giriyor. Türkiye’nin siyasi çalkantılarla boğuştuğu bir dönemde 14 Ağustos 2001’de kurulan ve 19 yıldır iktidarda olan AKP, cumartesi günü 20. yaşını kutlayacak. Bu özel gün nedeniyle Türkiye genelindeki tüm teşkilatları kapsayan geniş çaplı bir program hazırlandı. Tüm illerde eşzamanlı genişletilmiş il danışma meclisleri yapılacak.

KOCAELİ PROGRAMI KONGRE MERKEZİNDE

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ilimizdeki danışma toplantısının 14 Ağustos Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde olacağını açıkladı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da canlı yayınla hitap edeceği AKP Kocaeli 107.Genişletilmiş İl Danışma Meclisi saat 16.00’da başlayacak.

ERDOĞAN CANLI OLARAK HİTAP EDECEK

Açılış konuşmasını AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in yapacağı danışma meclisinde en genç mahalle başkanı, en uzun süre görev yapan kadın kolları ilçe başkanı, ana kademe il kurucu temsilcisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilleri ve MKYK üyesi de birer konuşma yapacak. Ellibeş, ikram ve tanıtım filmlerinin de yer aldığı programın en önemli bölümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki danışma meclisinden bütün illere canlı yayınla sesleneceği an olacağını belirtti.
# Kadın, cumhurbaşkanı, AKP

11 Ağu 2021 - 15:39 - Siyaset

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