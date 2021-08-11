Deprem Şehitleri 22. yılında Gölcük’te anılacak

Gölcük, 17 Ağustos 1999 tarihinde saatler 03.02’de, 45 saniye süren depremde büyük yıkım yaşamış, toplamda 18 bin 373 kişi, depremin merkez üssü olan Gölcük’te ise resmi rakamlara göre 5 bin 300 kişi hayatını kaybetmişti. Büyük acıların yaşandığı, asrın felaketi olarak nitelendirilen, Türkiye tarihinin en büyük depreminin 22.yılında Gölcük’te, deprem şehitlerini anmak ve deprem gerçeğine dikkat çekmek için bir dizi program düzenlenecek.

PROGRAMDA NELER VAR?

Gölcük Belediyesi, asrın felaketi 17 Ağustos Gölcük Depremi’nin 21. yıldönümü anma programı Kavaklı Sahili Marina’da, 16 Ağustos akşamı saat 21.00’de başlayacak ve gece saat 03.02’ye kadar sürecek. Protokol konuşmalarıyla başlayacak program, Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğlu’nun “Bireysel Afet Hazırlıkları” sunumu ile devam edecek. Ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualarla deprem şehitleri anılacak. Son olarak da saat 03.02’de deprem anıtına çelenk konulacak, saygı duruşu ve dualar yapılacak. AFAD Deprem Simülasyon Tırı da program boyunca gezilebilecek.Anma etkinlikleri 17 Ağustos Cumartesi günü de devam edecek.

DUALARLA ANILACAKLAR

· Saat 11.00’de Gölcük 17 Ağustos Deprem Şehitliği’nde,

· Saat 12.00’de İhsaniye 17 Ağustos Deprem Şehitliği’nde,

· Saat 15.30’da Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı’nda,

· Saat 17.30’da Yazlık Şehitliği’nde,

· Saat 17.30’da Ulaşlı Deprem Şehitliği’nde Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua yapılacak.

· Saat 13.30’da İhsaniye Çiftlik Ulucami’de, 17.30’da Halıdere Merkez Camii’nde deprem şehitlerimiz için Kuran-ı Tilaveti yapılacak ve dualar okunacak.

SEZER DAVET ETTİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, “Asrın felaketi 17 Ağustos Gölcük Depremi’nin üzerinden tam 22 yıl geçti. 22.yılında da hem deprem şehitlerimizi anmak hem de depremin acılarını yaşamış insanlar olarak deprem gerçeğine dikkat çekmek adına bir dizi etkinlik düzenleyeceğiz. 16 Ağustos akşamı saat 21.00’de, Kavaklı Marina’da yapılacak anma programına tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” dedi.