Kartepe’de KVKK Kurulu belli oldu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 1 Ocak 2022’de zorunlu hale gelmesi sonrasında Kartepe Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından belediye personeline eğitim verildi. Belediye meclis salonunda yapılan eğitimde 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu hakkında Av. Mustafa Yağcı ve Ömer Can Sever tarafından bilgi verildi.

BELEDİYE PERSONELİNE EĞİTİM

Eğitimde Av.Yağcı, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu’nun geçmişi, içeriği, uygulaması hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunurken, Kartepe Belediyesi için hazırlanan KVK Uyum Projesi’ni detaylı olarak anlatarak soruları cevaplandırdı.

KURUL OLUŞTURULDU

Kişisel verileri koruma eğitiminde Av.Ömer Can Sever ise,Kartepe Belediyesi için özel olarak hazırlanan KVKK hukuki analiz raporunu anlatırkeniçerik hakkında bilgi verdi. Eğitim sonrasında Kartepe Belediyesi bünyesinde Kişisel Verileri Korunması Kurulu oluşturuldu.

KURULDA YER ALAN İSİMLER

Kurul Başkanı

· Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz

Üyeler

· Ali Osman Kanyılmaz

· Didem Korlu

· Ömer Ocakçı

· Ömer Uğur

· Nurettin Çolak.

Oluşturulan kurul hakkında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz, “Ocak ayına kadar belediyemiz bünyesinde KVKK hakkında gereken yükümlülükleri yerine getirerek hazır duruma geleceğiz. İlçemiz genelinde hizmet ettiğimiz vatandaşlarımızın kişisel verileri belediyemiz bünyesinde oluşmaktadır. Bunların yasalar gereği korunması, saklama ve imha edilmesi noktasında gereken hazırlıklar yapılmaktadır” dedi.