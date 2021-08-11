Kartepe’de KVKK Kurulu belli oldu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 1 Ocak 2022’de zorunlu hale gelmesi sonrasında Kartepe Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından belediye personeline eğitim verildi. Belediye meclis salonunda yapılan eğitimde 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu hakkında Av. Mustafa Yağcı ve Ömer Can Sever tarafından bilgi verildi.
BELEDİYE PERSONELİNE EĞİTİM
Eğitimde Av.Yağcı, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu’nun geçmişi, içeriği, uygulaması hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunurken, Kartepe Belediyesi için hazırlanan KVK Uyum Projesi’ni detaylı olarak anlatarak soruları cevaplandırdı.
KURUL OLUŞTURULDU
Kişisel verileri koruma eğitiminde Av.Ömer Can Sever ise,Kartepe Belediyesi için özel olarak hazırlanan KVKK hukuki analiz raporunu anlatırkeniçerik hakkında bilgi verdi. Eğitim sonrasında Kartepe Belediyesi bünyesinde Kişisel Verileri Korunması Kurulu oluşturuldu.
KURULDA YER ALAN İSİMLER
Kurul Başkanı
· Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz
Üyeler
· Ali Osman Kanyılmaz
· Didem Korlu
· Ömer Ocakçı
· Ömer Uğur
· Nurettin Çolak.
Oluşturulan kurul hakkında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz, “Ocak ayına kadar belediyemiz bünyesinde KVKK hakkında gereken yükümlülükleri yerine getirerek hazır duruma geleceğiz. İlçemiz genelinde hizmet ettiğimiz vatandaşlarımızın kişisel verileri belediyemiz bünyesinde oluşmaktadır. Bunların yasalar gereği korunması, saklama ve imha edilmesi noktasında gereken hazırlıklar yapılmaktadır” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.