18 yaşındaki dolandırıcı polise yakalandı

Alınan bilgiye göre İzmit'te kendisini polis ve savcı olarak tanıtan Ö.K. (18) isimli şahıs, A.D. (76) isimli şahsı telefonla arayarak dolandırmaya çalıştı. A.D. isimli şahıs telefondaki kişinin dolandırıcılık yapmak istediğini fark ederek durumu polise bildirdi. A.D.'nin ihbarı üzerine polis ekiplere eve gerek beklemeye başladı. Eve paraları almak için gelen Ö.K. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.