11 Ağu 2021 - 16:35- Asayiş G: 11 Ağu 2021 - 16:40

18 yaşındaki dolandırıcı polise yakalandı

İzmit'te telefonla aradıkları yaşlı kişiyi dolandırmak isteyen ve parasını almak için evine giden kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
18 yaşındaki dolandırıcı polise yakalandı mask

Alınan bilgiye göre İzmit'te kendisini polis ve savcı olarak tanıtan Ö.K. (18) isimli şahıs, A.D. (76) isimli şahsı telefonla arayarak dolandırmaya çalıştı. A.D. isimli şahıs telefondaki kişinin dolandırıcılık yapmak istediğini fark ederek durumu polise bildirdi. A.D.'nin ihbarı üzerine polis ekiplere eve gerek beklemeye başladı. Eve paraları almak için gelen Ö.K. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 Ağu 2021 - 16:35 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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