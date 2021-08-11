Karamürsel Ülkü Ocaklarından yangın bölgelerine yardım

Karamürsel Ülkü Ocakları Teşkilatı, Muğla, Bodrum, Milas’ta çıkan orman yangınlarından zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Toplanan yardımları Muğla Yatağan ilçesindeki yardım toplama merkezine teslim etti. Yardım kampanyasının başlatılmasına öncülük eden Ülkü Ocakları Başkanı Adnan Göktekin, “ Yangın mağdurlarının bir nebze de olsa acılarına ortak olmak için Karamürsel Ülkü Ocakları olarak yardım kampanyası başlattık. Kısa süre içerisinde çok kişiye ulaştık. Milletimiz böyle günlerde birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyor. Yardım kolilerimizi Yatağan Ülkü Ocakları Başkanı Rafet Adıyaman’la birlikte yardım toplama merkezine indirdik. Desteklerini esirgemeyen herkes den Allah razı olsun. Mağdur olan vatandaşlarımızın yanındayız. Var olsun Ülkü Ocakları” dedi.