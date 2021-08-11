Avukata saldıran şahıs itiraz üzerine tutuklandı!

Kocaeli Barosu’na kayıtlı avukatlardan Muhammed Ensar Duzcan dün, Başiskele’de bulunan bir eve haciz işlemleri için gitti. Haciz nedeniyle tahliye işlemlerinin yapıldığı sırada mal sahibi K.D. Duzcan’a bıçaklı saldırı girişiminde bulunurken, Duzcan bu saldırıdan kurtularak şahıs hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan saldırgan emniyette işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İTİRAZ EDİLDİ
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı şahsın serbest bırakılması üzerine karara itiraz ederek tutuklanması yönünde yeniden talepte bulundu. Şahıs gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.