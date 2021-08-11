11 Ağu 2021 - 17:04- Asayiş G: 11 Ağu 2021 - 17:08

Avukata saldıran şahıs itiraz üzerine tutuklandı!

Kocaeli Barosu avukatlarından Muhammed Ensar Duzcan’a Başiskele'de hacze gittiği sırada mal sahibi bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Şahsın çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmasının ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz sonucu yeniden gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Avukata saldıran şahıs itiraz üzerine tutuklandı! mask

Kocaeli Barosu’na kayıtlı avukatlardan Muhammed Ensar Duzcan dün, Başiskele’de bulunan bir eve haciz işlemleri için gitti. Haciz nedeniyle tahliye işlemlerinin yapıldığı sırada mal sahibi K.D. Duzcan’a bıçaklı saldırı girişiminde bulunurken, Duzcan bu saldırıdan kurtularak şahıs hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan saldırgan emniyette işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İTİRAZ EDİLDİ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı şahsın serbest bırakılması üzerine karara itiraz ederek tutuklanması yönünde yeniden talepte bulundu. Şahıs gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 Ağu 2021 - 17:04 - Asayiş

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