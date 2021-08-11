11 Ağu 2021 - 20:29- Gündem G: 11 Ağu 2021 - 20:33

Korona verilerinde korkutan artış!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 11 Ağustos 2021 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 128 kişi hayatını kaybetti.
Korona verilerinde korkutan artış! mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 11 Ağustos verilerine göre, 278 bin 263 test yapıldı.

VAKA VE VEFAT SAYISINDA ARTIŞ

Son 24 saatte, 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 128 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 16 bin 363 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 69.19, ikinci doz ortalaması yüzde 50.24, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 80 milyon 311 bin 362 oldu.
# sağlık, aşı, covid-19, fahrettin koca

11 Ağu 2021 - 20:29 - Gündem

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