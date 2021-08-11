Görevden alınan Şişmanoğlu aklandı

Kızılay Genel Merkezi tarafından 2016 yılında Kızılay Kocaeli Şubesi’ne gönderilen müfettiş ile görevden alınan ve üyeliği silinen Muzaffer Şişmanoğlu , kendi ve yönetim kurulu adına mahkeme kararının lehine sonuçlandığını duyuran bir açıklama yayımladı. Şişmanoğlu yayımladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2016 yılının 5. ve 6. Aylarında İki genel Merkez müfettişi Kızılay Kocaeli Şubesine gelip, rutin teftiş bahanesiyle tüm evrakları didik didik ederek aslında bizi görevden almak kastıyla Kızılay Kocaeli şubesini teftiş etmişlerdir. Savunmamızı almaya lüzum hissetmeden “ ihaleye fesat karıştırma ve güveni kötüye kullanma” iddiaları ile raporlarını hazırlayıp, Genel Merkeze vermişlerdir. Kızılay Genel Merkezide, Genel Merkez yönetim Kurulunun 14.07.2016 tarihli kararı ile müfettişlerin hazırladığı bu rapora dayanarak alelacele Şube Başkanı olarak beni ve yönetim Kurulu üyelerimi görevden alıp, tüzüğe ve dernekler kanununa aykırı olarak üyelik kayıtlarımızı silmişlerdir. Aynı zamanda 23.11.2016 tarihinde Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuşlardır. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyu yaklaşık 4.5 yıl boyunca araştırmış, sonunda 02.02.2021 tarihinde bilirkişiden aldığı raporla incelemesini tamamlayarak 17.02.2021 tarihinde “KAMU ADINA KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA karar vermiştir.” Karar elimize pandemi tedbirleri kapsamında geç geçmiştir. Ayrıca bu karara Kızılay Genel merkezinin yaptığı itiraz Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 06.07.2021 tarihli kararı ile de REDDEDİLMİŞTİR.

Kızılay Müfettişlerinin hakkımızda hazırladığı rapor, sadece kendileri suç işleyen şube çalışanlarının beyanları ile tanzim edilmiş olup, ne şube Başkanı’nın, ne şube yönetim kurulu üyelerinin, ne de şubemizin avukatının ifadelerine başvurulmamıştır. Kızılay Kocaeli şubesine 30 yıl gönüllü olarak, hiçbir ücret ve hakkı huzur almadan hizmet etmiş; şubeye, 30 hekim 55 personel ile günlük 750 hasta muayene eden çok başarılı özel tıp merkezi, 250 m2 yeni bir şube merkezi, 18 daireli 3300m2 yeni bir bina, ayrıca hibe olarak alınan çeşitli gayrimenkuller, hibe olarak alınan çeşitli vasıtalar, afet telsiz sistemleri, gıda pişirme ve dağıtım sistemleri, giyim eşyaları, çok miktarda maddi imkanlar tarafımızdan kazandırılmıştır. 11 yıl yaptığım şube başkanlığı esnasında gerek resmi ve özel kuruluşlardan, gerekse eski genel Merkez yönetimlerinden teşekkür belgeleri, altın, gümüş madalyalar, plaketler almış bulunmaktayım. Tebrik ve teşekkür belgeleri ile taltif edilmemiz gerekirken, şahsıma ait dosyalarıma bile el konularak, aşağılanarak ve polis çağrılarak adeta şubeden kovulduk. Şubemiz faaliyet bakımından Türkiye genelinde ilk beş sırada başarılı bir şube idi. Böyle bir muameleyi asla içimize sindiremiyoruz. Biz görevden alındıktan sonra Ülke çapında 650 şube kapatıldı. 100 şubenin de başkan ve yönetimleri görevden alındı. Hakkımızda ki suçlamalar hiçbir somut delile dayanmamakta idi. Belgesiz ve asılsız iftiralara dayandırılan soyut suçlamalar Kocaeli Cumhuriyet Baş Savcılığınca değerlendirilmiş, Kızılay Müfettişlerinin ve Kızılay Genel merkezinin iddiaları reddedilmiş ve yüce adalet lehimize tecelli etmiştir. Hizmetlerimizden bihaber olup, göreve gelir gelmez YIPRATILMIŞ KIZILAY ALDIKLARINI beyan eden şube başkanı bu suretle gerekli cevabı almış olmaktadır. Bundan böyle, bize düşen ne ise yapacağımızı basın aracılığı ile kamuoyuna duyururuz.”