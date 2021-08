27’inci çevre ödülleri sahiplerini buldu

Hem çevre dostu yatırım hem de çevreci sanayicileri desteklemek amacıyla yapılan Türkiye’nin ilk çevre ödül organizasyonu “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından 27’nci kez düzenlendi. Pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katılım gösterdi.

SAATLER SÜREN TOPLANTININ ARDINDAN BELİRLENDİ

Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İZAYDAŞ, TÜBİTAK-MAM Çevre ve Tetmiz Üretim Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Okan Üniversitesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi ve Tema Vakfı’ndan oluşan jüri, hibrit olarak toplantısını gerçekleştirdi ve saatler süren toplantı sonunda ödül alacak firmalar belirlendi.

GENİŞ KATILIM

Tören öncesinde kokteyl düzenlendi. Kokteyl sırasında KSO Oda Orkestrası davetlilere konser verdi. Törene KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun yanı sıra KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Çevre Ödülleri Jüri Sözcüsü İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, çok sayıda sanayici ve davetliler katıldı.

“İLİMİZİN POTANSİYELİNİ TAM OLARAK YANSITMIYOR”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmalarımız mevcut. Oda olarak ilimizde üretim yapan firmaların dış ticareti ile ilgili yaptığımız çalışma sonucunda 2020 yılında ilimizde üretim yapan firmaların ihracatlarının toplamının 26,6 milyar dolar olduğunu tespit ettik. İthalatlarının toplamının ise 49,1 milyar dolar olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla; Kocaeli dış ticaret hacminin 75,7 milyar dolar olduğunu gördük. Türkiye dış ticaretindeki payımız yüzde 19,4. Kurumlar tarafından açıklanan resmi veriler, firma merkezleri baz alınarak açıklandığı için ilimizin potansiyelini tam olarak yansıtmıyor. Aynı sorunu vergi rakamlarında da görüyoruz” dedi.

“BÜYÜKŞEHRİN CİDDİ KAYBI OLUYOR”

Kocaeli’de faaliyet gösterip vergilerini İstanbul’da veren firmalar ile ilgili de konuşan Zeytinoğlu, “İİlimizde üretim yapıp da, vergilerini İstanbul’da veren 600’ün üzerinde firmamızın karı, İlimiz merkezli 2000 firmanın karının neredeyse iki katı. Örneğin Ford. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizin burada ciddi kaybı oluşuyor. Bu konuda sizlerin yardımına ihtiyacımız var. İhracat rakamları başta olmak üzere resmi verilerin firmaların üretim yaptıkları illere yazılmasının ve vergilerin üretim yaptıkları ilde verilmesinin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. İklim değişikliğinin giderek daha fazla hissedildiği dünyamızda, çevre ve iklim konuları artık gündemimizin ilk sıralarında yer alıyor. AB de, ekonomisini döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde modernize ediyor. Temel hedef 2030’da sera gazı emisyonlarını yüzde 55 azaltmak, 2050’de ise iklim nötr kıta olmayı başarmak. Avrupa Komisyonu “Fit for 55” adı altında bu hedefe yönelik paketi açıkladı. Burada Türkiye açısından en önemli konu sınırda karbon düzenlemesi tasarısı. Bu kapsamda ülkemizde de Ticaret Bakanlığımız tarafından Yeşil Mutabakat Eylem Planımız yayınlandı. Ayrıca, Paris İklim Anlaşması’nın küresel sıcaklık artışını 1.5 ila 2 arasında tutma hedefi de, AB’nin iklim değişikliği ile mücadele çabalarını hızlandırdı. Son günlerde yaşadığımız doğal afetler bu anlaşmanın önemini daha da arttırıyor. Paris Anlaşması’nın imzalanması için TOBB’un da ciddi çabaları olduğunu biliyoruz. Zira Eritre, İran, Irak ve Yemen’in bulunduğu alt ligdeki beş ülke arasında olmak ülkemize yakışmıyor.” ifadelerinde bulundu.

“SADECE SUÇLANAN SANAYİCİMİZ”

Çevre kirliliği konusunda sanayicilerin suçlandığını belirten Zeytinoğlu, “Çevreyi koruma adına birçok pilot projenin ilk defa ilimizde uygulanmaya başladığını söyleyebiliriz. Sürekli Baca Gazı İzleme Sistemi Projesi ilimizde 37 tesise ait toplam 110 baca, Türkiye’de 600 baca. Hava Kalitesi Belirleme Projeleri ilimizde 13 adet hava kalitesi izleme istasyonu, Atık Yönetimi ile ilgili tehlikeli atık taşıma lisanslı araçların 24 saat online izlenmesi, ilimizdeki tüm tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf firmalarının 24 saat kamera sistemi ile takip edilmesi, atıksu taşıyan vidanjörlerin uzaktan takip sistemleri ile izlenmesi. Marmara Denizindeki müsilaj temizleme işlemlerinde; limanlarımızın ve sanayicilerimizin, büyükşehir belediyemize ve devletimize ciddi katkı sağlaması konusunda tüm bu çalışmalar neticesinde; bakanlığın resmi beyanlarındaki tehlikeli atıkların yüzde 12,5’i 2019 verilerine göre ilimizden beyan edildiği görülüyor. Birinci sırada Kocaeli yer alıyor. Ayrıca; yapılan bilimsel araştırmalar; hava kirliliğinin kış aylarında hissedilmesi sebebiyle ilimizde ısınmadan kaynaklı bir kirliliğin etkin olduğunu gösteriyor. Oysa sadece suçlanan sanayicimiz olmaktadır. Bizi en çok üzen konu çevre kirliliğinin nedeninin tamamen sanayiciye yıkılmasıdır” dedi.

“HEPSİNİ GALİP İLAN EDİYORUZ”

“Bu ödül organizasyonun çevresel farkındalıkların artmasına ve bilinç seviyesinin yükselmesine de hizmet ediyor olması gurur verici” diyen Zeytinoğlu, “Oda olarak bizde çevre konusuna hassasiyet gösteriyor ve birçok çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarımızdan en önemlisi bugün burada bir araya gelmemize neden olan “KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Organizasyonu”. Çevreye olan duyarlılığın bir göstergesi olduğunu düşündüğümüz bu organizasyonumuz ile her yıl firmalarımızı ödüllendiriyoruz. Tüm Türkiye’ye açık olan ödül organizasyonumuzda bu yıl 25 firma başvurusu aldık. Bu firmaların 10 tanesi Eskişehir, Sakarya, İstanbul, Bursa, Erzincan, Çanakkale, Tokat illerinden. Öncelikle buradan, bu organizasyona katılma cesaretini gösteren, kapılarını ve tüm proseslerini bizlere açan tüm firmalarımızı kutluyoruz. Hepsini galip ilan ediyoruz. Ödül organizasyonuna başladığımız ilk yıllarda seçim yaparken firmaların yasal şartları yerine getirmesini yeterli buluyorduk. Fakat artık zorunlulukların ötesinde çevre konusunda yapılan iyi uygulama örneklerini göz önünde bulunduruyoruz. Bu ödül organizasyonun çevresel farkındalıkların artmasına ve bilinç seviyesinin yükselmesine de hizmet ediyor olması gurur verici. Ayrıca; ödül almaya hak kazanan firmalara atık bertarafı konusunda İZAYDAŞ tarafından özel indirimler yapılıyor. Huzurlarınızda Büyükşehir Belediyemize ve İZAYDAŞ’a bu desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

“ULUSLARARASI DÜZEYE GETİRMEK LAZIM”

Zeytinoğlu’nun ardından konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Çevre konusu henüz Türkiye’de kimsenin gündeminde değilken sanayi odamız bu işe sahip çıkmış ve çok doğru bir vizyon koymuş. Kocaeli Sanayi Odamızı geçmişten bugüne hizmet veren herkesi kutluyorum. Bu işe başlarken yerel düzeyde başlayan bu organizasyon bugün ülke çapında bir nitelik kazanmış. Ayhan kardeşime düşen bunu uluslararası hale getirmek. Kocaeli, sanayinin başkentiyse bunu uluslararası düzeye getirmek lazım. Her geçen sene daha fazla katılımcı yer almaya başlamış. Bu işi başarmak ayrı bir vizyon işi aynı zamanda ekip başarısı. Ayhan Başkan ve ekibiyle iftihar ediyorum. Bu salgın döneminde ilk andan itibaren birlikte pek çok çalışma gerçekleştirdik. Kocaeli başta olmak üzere tüm iller ve sektörlerden bilgiler topladık. Birlikte hükümetimize yüzden fazla öneri ve talep sunduk” dedi.

“EN ÇOK ETKİLENECEK ÜLKE TÜRKİYE”

Karbon vergisi hakkında da konuşan Hisarcıklıoğlu, “Hep birlikte davranmaz isek iklim değişikliği felaketini önleyemeyiz; pandemiyle mücadele başarılı olamayız. Hedef karbon emisyonunu 2030’da 1990’daki seviyesine düşürmek. Çevreyi kirletiyorsan, havayı kirletiyorsan karbon vergisi alınacak. Gerekli önlemleri almak isek muhtemelen 2023’den itibaren her yıl 2 milyar euroluk bir tutarı doğrudan AB’ye aktarmaya başlayacağız. Bunun bedelini biz sanayiciler ödeyeceğiz. Teknolojik değişimi tetiklemeyen ülkeler Uluslararası güç kaybına uğrayacak. Türkiye’nin mevcut teşvik sistemi yeşil dönüşüm sisteminde hızla gözden geçirmesi gerek. Karbon vergisi konusunda yapılan çalışmalar demir çelik, gübre, elektrik vb. sektörlerini doğrudan etkilediği, bu kapsamda en çok etkilenecek ülke Türkiye. Paris İklim Anlaşması konusunda meclisimiz bir an önce karar almalıdır. Geçmişe değil geleceğe odaklanmak lazım. İkincisi Türkiye’nin 2050 yılına uzanan ciddi bir karbon emisyonu belgesi hazırlanması gerekir bu da ekonomik değişim programı demektir. Çok geç olmadan doğaya ve hayvanlara verdiği hasarı sınırlandırmak lazım. İklim değişikliği ile mücadelede proaktif olunmasının tam zamanıdır. Geleceğe hazırlıksız yakalanmayalım. Bir an önce niyet edip harekete geçelim. Tabiat ve tüm canlıların tamamı bize emanet” dedi.

“İZAYDAŞ’TA BERTARAF EDİLDİĞİ İÇİN KOCAELİ YÜKSEK ÇIKIYOR”

Hisarcıklığlu’nun ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Türkiye’nin 2053’e uzanan vizyonu açısından son derece kritik olan memleketin geleceği açısından belki de bugün hiç konuşmadığımız, üzerinde çok konuşmadığımız ama ‘geliyorum’ diyen, ‘evet buralardan başımıza iş açılacak acilen tedbir alınmamız gerekiyor’ denen hususları çözüm önerileriyle birlikte konuşmacılar sıraladı. Büyükşehir belediyesi olarak böylesine hassasiyetleri olan sanayicilerimizle beraber çalışmaktan, böyle sanayicilere sahip olmaktan ayrıca gurur duyuyoruz. Tehlikeli atık bertarafından Türkiye’nin birinci şehriyiz. Ölçmediğiniz bir şeyi göremezsiniz. Tehlikeli atık İZAYDAŞ’ta bertaraf edildiği için Kocaeli’deki rakamlar yüksek çıkıyor. Elektronik atıklar, kullandığımız telefondaki civalar nerede bertaraf ediliyor? Bunları sorduğunuz zaman zurnanın zırt dediği yere geliyorsunuz” ifadelerinde bulundu.

“KOCAELİ’DE YENİLİKÇİ FİRMALAR GÖRÜYORUM”

“Kocaeli’de inanılmaz, dünya standartlarına uyan, yenilikçi firmalarımızı görüyorum” diyen Büyükakın, “Yeşil sertifikayı tamamlamazsanız ihracat yapamaz hale geliyorsunuz. Kocaeli, ihracat açısından son derece önemli bir şehir. Onlar bu standartlara uyuyor. Türkiye bu belgeleri imzalasa da imzalamasa da o standartlara bir şekilde uymak zorundasınız. Fırsatlar buldukça tesisleri geziyorum orada görüyorum ki Kocaeli’de inanılmaz, dünya standartlarına uyan, yenilikçi firmalarımızı görüyorum. Bunların her biri bizim için birer gurur meselesi oluyor. Bizlere düşen sizlerin önünü açmak. Elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz. Birkaç gün önce Organize Sanayi Bölgelerimizden bir tanesinin yağmur suyu giderleriyle ilgili bir sorunu vardı, arkadaşlarımız orası bizim sorumluluk alanlarımızda değil tartışması vardı. Dedim ki buradan su dışarı taştığı zaman öbür tarafta vatandaşı mağdur ediyor. Bunu yapacağız dedik. Birlikte hareket etmeyince olmuyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak 4.3 milyon metreküp atıksu deşarjı var. İyilik bile olsa artık denize atmamak gerekiyor. Doğayla mücadele edilmiyor. Bir şekilde rövanşı alıyor ve küresel ısınma, sel baskınları, orman yangınları olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

“KOCAELİ İNŞALLAH ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDER”

Büyükakın son olarak, “Bilinç, donanım konusunda öncü bir şehirde yaşıyoruz. Birlikte hareket ettiğimiz zaman diğer şehirlere de örnek olabilecek çok güzel uygulamalar bu şehirden çıkabilir. Büyükşehir olarak buna hazırız. Birçok OSB’lerimizle birlikte ağaçlandırma çalışması yaptık, kavşaklarla ilgili sıkışıklığı giderme konusunda da gerekeni yaptık, doğalgazla çalışan otobüsler çalıştırıyoruz; 110 tane daha aldık daha da arttıracağız. Herkesin kendi AR-GE kurmasına gerek yok. Orada da bizim imkanlarımızı bir araya getirip, birlikte çalışıp ölçek ekonomisinden de çalışmamız gerekiyor. Karbon emisyonu konusunda küresel çapta alınması gereken inisiyatifi alacağız ama bu tartışmaları da akıllıca yapmak gerekiyor. Kocaeli 27 yıldır olduğu gibi örnek olmaya inşallah devam eder” ifadelerinde bulundu.

“11 GÜN İÇİNDE BU KADAR AĞAÇ YANDI”

Büyükakın’ın ardından konuşan Vali Yardımcısı Dursun Balaban, “İlimizde bulunan yoğun sanayi tesislerinde çevrenin iyileştirilmesi konusunda yoğun çaba gösterilmesi valiliğimizin ve valimizin hassas davrandığı çalışma alanlarından bir tanesidir. İzleme çalışmaları da bu sebeple önemlidir. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın himayeleri ve öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi bu çalışmaların sonuçlarındadır. Bu projenin başlangıcından bu gününe kadar 1 milyon 828 bin 476 ağaç kesilmekten kurtulmuştur. Gerek iklim değişikliği, gerek insan unsuru sebebiyle yaklaşık 11 gün içinde ülkemizde bu kadar ağaç da yanmıştır. İnşallah devletimiz onun da üstesinden gelecek, yananın yerine belki de onun 3-4 katı kadar ağacı dikip yine ülkemizi yeşillendirecektir” dedi.

“KOCAELİ ZATEN İLKLERİN ŞEHRİ”

2020 yılında 66 adet tesise yaklaşık 6 milyon TL ceza kesildiğini belirten Balaban, “Müsilaj problemi çıkmadan önce Kocaeli’de bununla ilgili bir çalışma başlamıştı. Kocaeli zaten ilklerin bir şehri. Bugüne kadar Müsilaj denildiği dakikaya kadar 200 metreküp müsilajı belediyemiz toplamış ve bertaraf etmiştir. Kocaeli’de 13 adet hava kalitesi izleme istasyonu mevcuttur. İlimizdeki 110 adet baca online olarak izlenmektedir. Bu sayede sistemde bulunan fabrikaların emisyonları anlık olarak izlenmekte ve veriler kaydedilerek saklanmaktadır. Valiliğimizin genelgesiyle tesislere kamera sistemleri kurulmuş; bunlar da 24 saat esasına göre giriş ve çıkışları kayıt altına alınmaktadır; bu kayıtlar da bir yıl süreyle saklanmaktadır. Böylece kaçak atıkların dökülmesi ilimizde önlenmektedir. İlimiz sınırları içinde gerek il içinde gerek il dışından atık su transferi yapan tüm vidanjörlere çip taktırılmış, bunlar da izlenme, yanlış yapmaları engellenmektedir. İlimizde hava iyileştirmeye yönelik olarak kimyasal depolamaya ilişkin yayınlanan valilik genelgesinde Türkiye’de ilk defa kimyasal depolama yapan firmaların emisyonlarına yönelik çalışma yapılmış, belli başlı kimyasallara ilişkin emisyon tedbirleri bir standarta sağlanmıştır. 2020 yılında 1960 denetleme yapılmış, 66 adet tesise yaklaşık 6 milyon TL ceza kesilmiştir.2021 yılından bugüne kadar olan süreçte ise 2 bin 521 adet tesis denetlenmiştir. İlimiz, çevre konusunda diğer illere örnek teşkil etmektedir” diyerek konuşmasını sonlandırdı. İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, İZAYDAŞ hakkında bilgi verdi. Saraç, 25 başvurunun 10 tanesinin Kocaeli’den olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine verildi.

İŞTE ÖDÜL ALAN FİRMALAR:

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME KATEGORİSİ ÇEVRE ÖDÜLÜ

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.-KOCAELİ FABRİKASI

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME KATEGORİSİ SEKTÖR ÖDÜLLERİ

KİMYA SEKTÖRÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ

BASF TÜRK KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KARMA SEKTÖR ÇEVRE ÖDÜLÜ

İSPAK ESNEK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İZMİT ŞUBESİ

OTOMOTİV TEDARİK SEKTÖRÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ

BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.Ş.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN. A.Ş-SAKARYA

KOBİ KATEGORİSİ ÇEVRE ÖDÜLÜ

HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SAN. VE TİC. A. Ş.