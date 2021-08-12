12 Ağu 2021 - 11:07- Gündem G: 12 Ağu 2021 - 11:09

Polat’a teşkilat ziyareti
Polat’a teşkilat ziyareti mask

Bir süre önce yapılan olağan genel kurul ile Körfez ilçe merkezli olarak kurulan Kocaeli Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği (KÖGYAR-DER) başkanlığına seçilen Tugay Polat’a tebrik ziyaretleri sürüyor. Bugüne kadar çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin ziyaret ettiği Polat’ın geçtiğimiz günlerde çok özel konukları vardı.

POLAT’I KUTLADILAR

Aynı zamanda İYİ Parti Körfez İlçe yönetiminde Teşkilat Başkanlığı görevini sürdüren Tugay Polat, partisinin ilçe başkanı Cahit Sürüm ile yönetimini ağırladı. Derneğin Tütünçiftlik’teki merkezinde gerçekleşen ziyaret nedeniyle Polat’ı seçildiği dernek başkanlığı dolayısıyla tebrik eden ilçe başkanı Sürüm, “Tugay Bey’in yeni görevinde başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyoruz” dedi.

“İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ”

Konukları ile yakından ilgilenen KÖGYAR-DER Başkanı Tugay Polat ise, “Başkanımız ve yönetim kurulumuza ziyaretleri ve destek mesajları için teşekkür ederim. Eğitim konusunda ilçemizde yapmak istediğimiz önemli işler var. Bu konuda Körfez ilçemizin tüm bileşenleri ile iş birliği içinde olacağız” açıklamasında bulundu.

# yardım, eğitim

12 Ağu 2021 - 11:07 - Gündem

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