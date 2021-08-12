Define için mezarlıkta çukur açtılar!

Darıca Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan Darıca eski mezarlığında, eski mezarların bulunduğu alanda defineciler çukur kazdı. Define bulmayı umut edenler, gece 3 metre derinliğinde çukur kazarken, mezarlık görevlileri önceki gün durumu polise bildirdi. Polisin bölgede yaptığı incelemenin ardından çukur tehlike yaratmaması için toprakla dolduruldu. Mezarlık çalışanları, çanta ile mezarlığa gelen kişilerin görüldüğünü, çantada dedektör ve aletlerin olabileceğini düşündüklerini belirtti. Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.