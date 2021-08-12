BİLNET Kocaeli, güçlü kadrosuyla yeni eğitim-öğretim yılına hazır

BİLNET Kocaeli Okulları’nda 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı için geri sayım başlarken hazırlıklar da hız kazandı. Öğretmenler için yeni yol haritasını belirleyecek olan Seminer Dönemi de 9 Ağustos itibariyle başladı.

BİLNET AİLESİ DAHA DA GÜÇLENDİ

Açıldığı yıldan itibaren deneyimli yönetim ve öğretmen kadrosuyla sistemli akademik çalışmaları, rehberliği, yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dersleriyle akademik, dil, sanat ve spor alanlarında sayısız başarılara imza atan BİLNET Kocaeli, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı öncesi güçlenen öğretmen kadrosuyla bir araya geldi.

ÖĞRETMENLERE ÖZEL KARŞILAMA

Bu yıl hem LGS’de hem de YKS’de bireysel başarıların yanı sıra kitlesel başarılarıyla da dikkat çeken BİLNET Kocaeli’de önceki gün düzenlenen eğitim semineri sıcak ve samimi görüntülere sahne oldu. Öğretmenler okul girşinde karşılandı. Fuaye alanı günün anlam ve önemine göre süslendi, “Hoş geldiniz” yazıları asıldı. İkramlar eşliğinde sohbet edildi, eski ve yeni öğretmenler çok kısa sürede tanışıp kaynaşmayla geçti.

YÖNETİM ŞEMASI VE PROGRAM ANLATILDI

İdareci ve öğretmenler daha sonra hep birlikte kahvaltı yaptı. Sohbet ve kaynaşma burada da devam etti. Daha sonra kampüs içindeki konferans salonuna geçildi. Burada BİLNET Yönetim Şeması Okul Müdürü Yasemin Demirkol tarafından açıklandı. İlkokul, Ortaokul, Anadolu ve Fen Lisesi sunumları yapıldı. Eğitim seminerinin ilk gününde öğretmenler genel olarak bilgilendirilirken program her yıl olduğu gibi toplu aile fotoğrafıyla tamamlandı.

KORKMAZ, “KADROMUZ HER YIL GÜÇLENİYOR”

BİLNET Kocaeli Ailesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için aynı karede gülümserken, BİLNET Kocaeli Okulları Kurucusu Ali Korkmaz da ilk tanışmada öğretmenleri yalnız bırakmadı. Korkmaz, “Kadromuz her yıl güçleniyor ve büyüyor” açıklaması yaptı. Sorumluluklarının daha da arttığını ifade edip, “BİLNET KOCAELİ olarak 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı öncesi öğretmenlerimizle bir araya geldik. Kadromuz her yıl güçleniyor ve büyüyor. Ancak bugüne kadar elde ettiğimiz başarı ve güven omuzlarımızdaki yükü de, sorumluluklarımızı da artırıyor. Çalışma arkadaşlarımın bu bilinçle yola çıktığını görmekten mutluluk duyuyorum” dedi.