Memur zammı için ilk teklif belli oldu

6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci turu bugün gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanan ilk zam teklifi, 2022 yılında ilk 6ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ay için 6 enflasyon farkı oldu.
“3600 EK GÖSTERGE SORUNU BU SÖZLEŞME SÜRESİ İÇİNDE ÇÖZÜLECEK”
Bilgin ayrıca 3600 ek gösterge konusunun bu sözleşme içerisinde çözülmesi gerektiğini belirtti. İlk toplantıda Memur-Sen ve Kamu-Sen hükümetten 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talebinde bulunmuştu. Sözleşmeli personelin de haklarının yeniden düzenlenmesi konusunda benzer yaklaşıma sahip olduklarını belirtti. Memur-Sen, teklifin sadece “yüzdelik artışlar” ile sınırlı olmaması gerektiğini belirterek 600 liralık seyyanen zam ve gelecek yıllara ait yüzde 6 refah payı talep etmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Fenerli - Herşeye yüzde yüz zam gelmişken verilen zamlar bence çok az.maaslar eridi gitti malesef
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.