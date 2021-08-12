Ellibeş'ten Kurt'a hayırlı olsun ziyareti “Kocaeli, Cumhur İttifakı’nın kalesi”

MHP İl eski Başkanı Aydın Ünlü ve yönetiminin genel merkez tarafından görevden alınmasının ardından 28 Temmuz’da MHP İl Başkanlık görevine Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Kurt atandı. Kurt, yönetim listesini oluşturup geçtiğimiz günlerde genel merkeze verirken önceki il yönetiminden hiç kimse yer aldı. Cumhur İttifakı kapsamında AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve il yönetimi Kurt’u makamında ziyaret etti.

“TERLEMEDEN BU İŞLERİN OLMAYACAĞINI BİLİYORUZ”

Kurt ziyaret ile ilgili, “MHP’nin Kocaeli İl Başkanı olduk. Liderimiz böyle uygun gördü. Ülkü Ocakları İl Başkanlığından direkt olarak MHP İl Başkanlığına atandık. Türkiye’de bu ilk örnek oldu. Ülke genelindeki bütün ülkü ocaklarında heyecan var. Bunun ve sorumluluğumuzun farkındayız. Terlemeden bu işlerin olmayacağını biliyoruz. Terleyip aşkla çalışarak 2023’de Cumhur İttifakı’nı hem Kocaeli’de hem de Türkiye’de hak ettiği noktaya getireceğiz. Güçlü bir devletimiz var. Bunu her alanda görüyoruz. Bizi içten bölmeye çalışanlar devleti yıkmak için her şeyi mubah görüyorlar. Ülkenin reçetesi Cumhur İttifakı’dır” dedi. Ayrıca Kurt, AKP’nin kuruluşunun 20’inci yılını tebrik etti.

“CUMHUR İTTİFAKI’NIN KALESİ”

Kurt’un ardından konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise “Göreviniz hayırlı olsun. Millete hizmet yarışında herkes safını tutuyor. MHP’nin rahmetli Alpaslan Türkeş döneminden bu yana çizgisi belli. Kocaeli, Cumhur İttifakı’nın kalesi. Milletimizin hizmetinde beraber mücadele edeceğiz. İnancımız bu noktada tamdır. Bu noktadan Cumhur İttifakı için ülke için ele ele mücadele vereceğiz. Bu yolda rabbim yardımcınız olsun. Aynı gemide yolculuk yapıyoruz. Geminin su almaması için mücadele edeceğiz. İleri ki süreçte daha sık bir araya gelip birbirimizi daha yakından tanıyıp yapacağımız çalışmalar hakkında fikir alışverişi gerçekleştiririz” dedi.