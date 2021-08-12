12 Ağu 2021 - 12:29- Gündem G: 12 Ağu 2021 - 12:31

Ahşap doğalgazlı mangal ünitesi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Ahşap doğalgazlı mangal ünitesi yaptırılacak

12 Ağu 2021 - 12:29 - Gündem

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