Kocaelispor Bilgi Yarışması doludizgin devam ediyor

İzmit Belediyesinin hem yaz akşamlarını renklendirmek hem de Kocaelispor efsanesinin genç nesillere aktarılmak amacıyla düzenlediği 2. Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması’nda heyecan, Yahya Kaptan Gülümse Kafe’de düzenlenen ikinci gün etabıyla devam etti. Yoğun ilgiyle takip edilen programda Kocaelispor’un efsane isimlerinden Mehmet Teoman Özkan ve Sadun Gemici’nin yanı sıra İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun da takip etti.

5’TE 5 DOĞRU YANIT

Kıran kırana geçen Gülümse Kafe’deki Taraftar Bilgi Yarışması’nda sorulan basitten zora 5 soruya da doğru cevap veren Emre Sürek, iki günün zirvesinde yer alan ismi oldu. 4’er soruya doğru cevap veren Ramazan Vardar, Yunus Emre Özsoy ve Emir Sürek ise ikinciliği paylaşarak büyük finale adını yazdırma başarısı gösterdi. İlk iki günün sonunda 8 yarışmacı büyük finale katılma hakkı elde ederken, yoğun talep sonrası 8 kişilik final formatı 16 kişi olarak güncellendi.

HERKES KATILABİLİR

Kocaelispor sevdalılarının büyük ilgiyle takip ederek kıran kırana mücadele ettiği 2. Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması’nda ilk iki gün geride kalırken, 15 Ağustos Pazar akşamı İzmit Kent Meydanı’nda yapılacak büyük final öncesi heyecan; bugün (perşembe) İzmit Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da, cuma günü ise Serdar Mahallesi Engelsiz Yaşam Alanı’nda sürecek. Yarışma heyecanını yaşamak isteyen vatandaşlar, 0532 166 41 41 numaralı Whatsapp İhbar Hattı’na mesaj atarak başvuru yapabilecek.