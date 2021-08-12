Uyuşturucu taciri jandarmaya yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Gebze Mollafenari Mahallesinde bir şüpheli şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalıştığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda Y.Y. isimli şahsın aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 156 gram metamfetamin, 11 gram esrar, 19 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 1 adet uyuşturucu madde ölçüm aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Y. ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada sorgusu süren şahsın, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.