Rifat Hisarcıklıoğlu: Denizciliğin geldiği nokta gurur verici

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli programı kapsamında İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’ni ziyaret etti. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri ile biraraya gelen Hisarcıklıoğlu, sıkıntıları ve çözüm önerilerini istişare etti.​

GENİŞ KATILIM

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran ve Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; TOBB Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı H.Tahsin Tuğrul, Gümrük ve Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler ve Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu, Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Eren, İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Dr. Kürşat Bal, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can Özgülenç, Meclis Başkan Yardımcısı Yılmaz Sarıaslan, Yönetim Kurulu Üyeleri; Ömer Parlak, Bahri Kaya ve Meclis Üyesi Bilgin İşler katıldı.

GURUR DUYUYORUZ

Konuşmasında, Kocaeli’nin denizcilikte önemli bir kent olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “35 liman, 7 tersaneye sahip Kocaeli’nde deniz ticaretinin gelişmesi için yapılabilecekleri değerlendirdik. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi üyelerimizle sektörel istişarelerde bulunduk.Kocaeli’de daha çok gelecek var. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran'a, emek veren tüm Yönetim Kurulu Üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Türk denizciliği, Türk taşımacılığı ve gemi inşa sektörünün bu seviyeye gelmesinden gurur duyuyoruz” dedi.

KIRAN’DAN HİSARCIKLIOĞLU’NA TEŞEKKÜR

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise, “Sayın TOBB Başkanımız RifatHisarcıklıoğlu'nun Şubelerimize, İMEAK Deniz Ticaret Odamıza verdiği emekler için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

DENİZCİLİĞİN BAŞKENTİ KOCAELİ

Bir konuşma yapan Doğusel ise, “TOBB Başkanımızı ve Başkanlarımızı ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Biz her platformda şunu söylüyoruz. Ülkenin geleceği için denizciliğin çok önemli bir payı var. Kocaeli de verilerle denizciliğin başkenti pozisyonunda. Kocaeli'nin tüm denizcilik kazanımlarını ülke ekonomisine kazandırıp, daha denizci bir ülke için mücadele ediyoruz. Tüm destekleri için de başkanlarımıza teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekimleri ve anı takdimlerinin ardından sona erdi.