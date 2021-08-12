12 Ağu 2021 - 13:18- Gündem G: 12 Ağu 2021 - 13:21

5 çocuk babası koronaya yenildi

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de can almaya devam ediyor. Bugün Kocaeli'de 5 çocuk babası Ali Ökmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

12 Ağu 2021 - 13:18 - Gündem

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