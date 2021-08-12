12 Ağu 2021 - 13:18- Gündem

5 çocuk babası koronaya yenildi

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de can almaya devam ediyor. Bugün Kocaeli'de 5 çocuk babası Ali Ökmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti