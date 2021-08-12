12 Ağu 2021 - 15:12- Eğitim G: 12 Ağu 2021 - 15:14

Kocaeli Marmara Koleji, yeni dönem için hazır

İnsan haklarına saygılı, farklılıklara hoşgörüyle yaklaşan, dünya çapında öğrenciler yetiştirme hedefiyle eğitim hizmeti veren Kocaeli Marmara Koleji, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılına yenilenen kadrosuyla başlangıç yaptı. Kurumun yönetici ve öğretmen kadrosu, yapılan tanışma toplantısının ardından yeni dönem için hazırlıklara başladı
Kocaeli Marmara Koleji, yeni dönem için hazır mask
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Marmara Eğitim Kurumlarının tüm okulları gibi öğrencilerini akademik ve sosyal yönden üst düzeyde yetiştirmeyi amaçlayan Kocaeli Marmara Koleji, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı için şehrin dikkat çekici isimleriyle anlaştı. “Türkiye’nin Dünya Okulu” sloganıyla Kartepe ilçesinde hizmet veren Kocaeli Marmara Koleji, yeni eğitim öğretim yılında ilimizin hem tecrübeli hem de başarılı yönetici ve öğretmenleri ile yoluna devam edecek.

YABANCI DİLDE DE ÇITA YÜKSELDİ

Kocaeli Marmara Koleji, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılına her alanda olduğu gibi Yabancı Dil alanında da iddialı bir başlangıç yaptı. Şehrimizin başarılı İngilizce Öğretmenlerinden Esra Uyal, Kocaeli Marmara Koleji’nde Yabancı Diller Koordinatörü olarak göreve başladı. Ayrıca İngilizce ve İspanyolca dersleri için de Jose Miller Vera Tovar’ı ve Andrea Daniels’ı kadrosuna alan okul, önümüzdeki dönem için yabancı dil konusunda da çıtayı yükseltti.
# eğitim, Okul

12 Ağu 2021 - 15:12 - Eğitim

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