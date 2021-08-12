İzmit Kent Konseyi ve Tabip Odası sahada

İzmit Kent Konseyi ve Kocaeli Tabip Odası, birlikte gerçekleştirdiği" Covid-19 Aşısı" saha çalışmasında, gençlere aşı konusundabilgilendirici broşürler dağıtarak aşı olmayanlara, aşılarınıyaptırmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. İzmit Kent KonseyiBaşkanı Hüseyin Erol ile Tabip Odası Başkanı Op. Dr. ÖmerArdahan ile Kocaeli Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi ve İzmit MuhtarlarDerneği Başkanı Kadir Kızıl, İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi BaşkanıAv. Ezgi Çalışkan, İKK Gençlik Meclisi üyesi Hüseyin Okumuş ve KocaeliTabip Odası Onur Kurulu üyesi Dr. Aykut Çelik’in de hazır bulunduğu sahaçalışmasında, öncelikle gençlerin sosyalleştikleri seçili alanlar tercih edildi.

BROŞÜR DAĞITTILAR

İzmit Kent Meydanı civarındaki kafeler ve sahil otoparkınınönündeki ağaçlık alanı tarayan çalışma ekibi, herkese tek tek broşürdağıtarak aşı konusundaki tereddütleri içeren soruları cevaplandırdı vebilgilendirmeler yapıldı.Üç saat süren çalışmanın çok verimli olduğu konusunda görüş birliğinevaran İKK Başkanı Hüseyin Erol ve Kocaeli Tabip OdasıBaşkanı Op. Dr. Ömer Ardaman, gençlere yönelik bu saha çalışmasının,kentin başka mevkilerinde ve diğer ilçelerinde de tekrarlanmasıkonusunu, yönetim kurullarına götürme kararı aldı.