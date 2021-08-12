Herekeliler Büyükşehir'den tesis istiyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Fevzi Canbaz’ın verdiği önergede şu ifadeler kullanıldı: “Körfez ilçemizde, Tütünçiftlik, Yarımca ve Kirazlıyalı'da belediye ye ait Nazende isimli sosyal tesisler bulunmaktadır. Günün her saati yoğun bir şekilde vatandaşlarımız tarafından tercih edilen bu tip sosyal tesislerin mutlaka çoğaltılması gerekmektedir. Hereke bölgesinde oturan vatandaşlarımız bu bölgede belediye ye ait bir sosyal tesisin ivedilikle yapılmasını talep etmekte olup konu ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması arz ve talep olunur.”

TEK KATLI BİR TESİS OLABİLİR

Büyükakın ise bu konuyu Körfez Belediyesi ile değerlendireceklerini söylerken: “25 dönüme yakın bir park var, yeniden yapıyoruz burayı. Balon sahadan insanların görüşünü kapattığı için şikayet vardı. Son dönmede gördüğümüz şey insanlar katlanabilir sandalye ve masa ile gelip birbirlerinden iki üç metre mesafede oturuyorlar. Mekanlardan çok bireysel kullanıma dönük bir ihtiyaç var gibi, kullanımı görüp buna göre bir karar vermek istiyoruz. Katlı bir yapı değil, tek katı yapı istiyoruz. Siz kafe ihtiyacı var diyorsunuz, bazı vatandaşlar bunu istemiyoruz diyorlar.

DAHA HIZLI ÇÖZÜLEBİLİR

CHP grup başkanvekili Engin Taşdemir ise: “Gündüzleri ve akşamlar yer bulmak bile imkansız. Belediyenin işletmesi tercih sebebi. Hereke’nin nüfusu yoğun. Körfez meclisinde konuştuğumuzda Körfez Belediye Başkanı konunun Büyükşehir meclisine taşınması gerektiğini daha hızlı çözüleceğini söyledi. “ ifadelerini kullandı.