İzmit’e Balkan Kültür Evi geliyor

Kentin dinamikleriyle birlikte adımlar atan ve sivil toplum kuruluşlarını geleceğe kurulan köprü olarak gören İzmit Belediyesi, proje hazırlığını yaptığı Dernekler Yerleşkesi’nin yanı sıra Balkan kültürünü yeni nesle aktaracak, örf ve adetlerini kentle paylaşacak Balkan Kültür Evi’nin de projesini çizdi. Proje aşamasını nihayetlendiren İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü, Yenişehir Mahallesi’nde atıl vaziyetteki binayı her ayrıntısı Balkan kültürünü simgeleyecek şekilde tasarlayarak kültür evine dönüştürdü.

KÜLTÜRÜNE ÖZEL ÇALIŞILDI

Balkan Kültür Evi için iki ayrı proje çalışması yapan Etüt Proje Müdürlüğü, Balkan derneklerinin görüşlerini dikkate alarak en çok istenen proje üzerinde detaylı çalışma yaptı. Balkan Kültür Evi’nde; kültürüne ait değerlerin sergilendiği ve çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği 108 metrekarelik sergi ve etkinlik alanı, 90 metrekarelik kafeterya, 24 metrekareden oluşan 2 adet federasyon odası, 25 metrekare toplantı odası, 18 metrekare mutfak ve lavabolar bulunuyor. Serkan ÜLDEŞ