Yürüyüş Yolu Projesi ne zaman bitiyor? Büyükakın açıkladı

Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.. Meclis gündemi öncesinde CHP grubu tarafından Büyükşehir Belediyesi tarafından yürüyüş yolu projesinde vatandaşların bazı sıkıntılar yaşadığını, güzergahta bulunan asırlık çınar ağaçlarının köklerine zarar verildiğini belirterek titiz bir çalışma yapılmadığını iddia etti.
“O İDDİALAR DOĞRU DEĞİL”
Projenin ne zaman biteceği sorulduğu önerge hakkında Büyükakın, “ Proje yıl sonunda bitecek, bu hedefleniyor. Oradaki vatandaşlara defalarca bilgi verildi ve verilmeye de devam ediliyor. O alan hiçbir zaman boş kalmıyor. Ağaçlar konusunda gerekli hassasiyetler gösteriliyor. O iddialar doğru değil. 1 haftayı geçen bir kırma çalışması olmadı. Sorunsuz bir şekilde oradaki proje ilerliyor. Endişeniz olmasın. İhale tabelası da koyalım; istiyorlar.” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Izmitli - pandemide tekrar geliyor esnafı iyi tufaya düşürdünüz, bir yıl pandemiyi yasagı yasak bitsin büyükşehir yasağı, sonra tekrar pandemi yasağı, öldürdünüz milleti be.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.