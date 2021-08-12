Yürüyüş Yolu Projesi ne zaman bitiyor? Büyükakın açıkladı

Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.. Meclis gündemi öncesinde CHP grubu tarafından Büyükşehir Belediyesi tarafından yürüyüş yolu projesinde vatandaşların bazı sıkıntılar yaşadığını, güzergahta bulunan asırlık çınar ağaçlarının köklerine zarar verildiğini belirterek titiz bir çalışma yapılmadığını iddia etti.

“O İDDİALAR DOĞRU DEĞİL”

Projenin ne zaman biteceği sorulduğu önerge hakkında Büyükakın, “ Proje yıl sonunda bitecek, bu hedefleniyor. Oradaki vatandaşlara defalarca bilgi verildi ve verilmeye de devam ediliyor. O alan hiçbir zaman boş kalmıyor. Ağaçlar konusunda gerekli hassasiyetler gösteriliyor. O iddialar doğru değil. 1 haftayı geçen bir kırma çalışması olmadı. Sorunsuz bir şekilde oradaki proje ilerliyor. Endişeniz olmasın. İhale tabelası da koyalım; istiyorlar.” dedi.