Yangınlar için Kocaeli’ye uçak alınacak mı?

Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 93 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıya MHP İl Başkanlığı görevine atanan Yunus Emre Kurt ve CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman katılım gösterdi.

Saadet Partisi tarafından verilen önergede, “Orman yangınlarıyla ilgili verilen önergede büyükşehrin altyapı planları, koordinasyon durumu, havadan müdahale Büyükakın’a soruldu. Büyükşehir belediyesinin yangın söndürme uçağı alıp alınmayacağın da sorulduğu önerge hakkında Büyükakın, “Bizim itfaiye teşkilatımızın yapılanması açısından kırsal bölgelere ulaşmayı arazözlerle sağlıyoruz. Muhtarlıklarımıza ya da ilgili değilse yerleşik bir vatandaşa arazözü zimmetliyoruz. Yangına ilk müdahalenin arasöz vasıtasıyla olmasını sağlıyoruz. Çok istisnai vakalar oldu şimdiye kadar. İtfaiyede yeni ve yetkin bir filomuz var. 3 ay önce arkadaşlarımıza yeni araçlar almaları konusunda bütçeye ödenek koydurttum. Yakında ilave araçlar da alacaklar” dedi.

“SADECE KOCAELİ’YE ALMAK DOĞRU BİR YAKLAŞIM MI?”

İtfaiye teşkilatıyla ilgili de konuşan Büyükakın, “İtfaiye teşkilatımızın sahaya biraz daha yaygın olması için 40 yeni itfaiye eri alımı yaptık. Gönüllü katılmış arkadaşlardan aldık. Uçak veya helikopter konusuyla ilgili talimat verdim. Doğru olan müdahale aracı uçak mı helikopter mi bunun teknik değerlendirilmesinin yapılması lazım. Sadece Kocaeli’ye uçak ya da helikopter almak bütçe açısından doğru bir yaklaşım mıdır? Yoksa Marmara Bölgesi üzerine mi almak daha mantıklıdır bunu araştırıyoruz. Değilse Marmara Belediyeler Birliği ya da diğer girişimlerle bir satın alma yapılması mantıklı olabilir. Biz yangına başlar başlamaz 16 personel, 2 tane itfaiye aracı ve 2 tane hizmet aracıyla hemen ekiplerimizi yolladık” ifadelerinde bulundu. Özgün ERBULAN