KOTO, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu ağırladı

Kocaeli Ticaret Odası başta olmak üzere ülkemizde faaliyetlerini sürdüren 365 oda ve borsanın çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilimize geldi. Bu kapsamda Kocaeli Ticaret Odası’na da geniş bir bölüm ayıran Başkan Hisarcıklıoğlu, meclis üyeleri, komite başkanları, genç ve kadın girişimciler kurulu üyeleriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

KATILIM YOĞUN OLDU

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Katip Üyesi Sema Kalafat, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Akif Şen, Yusuf Ziya Uludüz, Ömer Efe, Abddurahman Çuhadar, Murat Barış, İbrahim Atalay’ın birlikte ev sahipliği yaptığı programa, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile Oda ve Borsa başkanları da katıldı.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Programın ilk açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis Başkanı Doğan, “Sizleri ekonominin öncü kenti Kocaeli'de ve Odamızda ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Pandemi nedeniyle bir araya gelemediğimiz uzunca bir süreçten sonra bu kavuşma bizleri memnun etti. Kentimize faydalı bir organizasyon olmasını temenni ediyorum” dedi. KOTO Başkanı Necmi Bulut ise, Oda çalışmaları ile ilgili kapsamlı bilgiler vererek, Kocaeli iş dünyasının güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini de paylaştı.

BAŞKAN BULUT’TAN KAPSAMLI SUNUM

Başkan Bulut konuşmasında, “Uzun süren pandemi molasından sonra bu kavuşma Kocaeli iş dünyasına moral olacaktır. Bildiğiniz üzere son iki yıldır tüm Dünya’da en önemli konu pandemi. Yaşanan olağandışı süreçte üyelerimizin büyük bir kısmının ticari hayatı sekteye uğradı. Ancak ‘enseyi karartmadık’. Oda olarak ivedilikle ‘iktisadi mücadeleyi’ gündeme aldık ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’mizin bu yöndeki girişimlerini, taleplerimizle sürekli besleyerek, bugün iş insanlarımızın pandemiyi daha az hasarla atlatmasını sağlayan birçok desteğin hayata geçirilmesine vesile olduk. Dünya ekonomisi halen pandeminin yaralarını sarmaya çalışırken, Türkiye’nin pozitif yönde seyretmesi, girişimlerin ve başarılı adımların göstergesidir. Önümüzdeki dönemde de yaşadığımız sorunların el birliği ile çözümünü sağlayacağımıza inancımız tamdır. Kocaeli Ticaret Odası olarak bu dönemde ‘dijitalleşmenin’ önemini daha net gördük ve bu alana yoğunlaştık.

CO-MATCHİNG 25 AĞUSTOS’TA DÜZENLENİYOR

Kanunla belirlenen görevlerimizin yanı sıra dış ticaret, iş geliştirme ve projeler ile vizyoner bir Oda olarak faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz: Geçtiğimiz 3 yılda 45 farklı ülkeden 300’ün üzerinde yabancı katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Etkinliğimizde çok sayıda ihracat gerçekleştirilmesine öncü olduk. Bu yıl 25 Ağustos tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştireceğimiz etkinliğe 26 farklı ülkeden 200’e yakın iş insanı kayıt oldu. Firmalarımız online olarak yabancı firma temsilcileri ile ikili iş görüşmeleri yapma fırsatı yakalayacaklar.

TÜRK KAHVESİ’NE STANDART KAZANDIRDIK

Odamızın girişimleri ile bir ilki gerçekleştirdik ve yıllardır Türk Kahvesi’nin dünyaya tanıtılmasının önünde engel teşkil eden ‘TSE onaylı standardının’ çıkarılmasını sağladık. Bu standardı, uzmanlığı Türk Kahvesi olan akademisyenlerimiz ve sektör temsilcilerinin neredeyse tamamının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar sonucunda ve TSE ile işbirliği içerisinde ülkemize kazandırdık. Sizlerin de desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde sektör meclisi kurulmasını arzu ediyoruz.

MODEL FABRİKA İÇİN DESTEK TALEBİ

2015-2016 eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçirdiğimiz KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ile geleceğin iş dünyasını kaynağında yetiştiriyoruz. Kocaeli iş insanlarının daha ilk günden ilgi gösterdiği okulumuz öğrencileri, birçok alanda gerek kentimize gerek ülkemize mesleki eğitimde rol model olmaktadır. Endüstriyel otomasyon teknolojileri ve makine alan teknolojisi bölümlerinde, özlemle bahsettiğimiz ahilik kültürünü canlandıran uygulamalarla eğitim veren okulumuz, 288 öğrenciyi mezun etmiş olmanın gururunu taşımaktadır. 2021-2022 eğitim- öğretim yılı itibariyle 608 öğrencimizin yine bu sistemle eğitim görmesi planlanmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı izniyle daha önce İzmir, Bursa, Konya, Gaziantep gibi illere kurulan Model Fabrika’yı, sizlerin de destekleriyle yakın süreçte ilimize kazandırmayı amaçlıyoruz.

KENDİ FUAR ORGANİZASYONUNU DÜZENLEYEN ŞEHİR: KOCAELİ

İlimize, ulusal ve uluslararası kapasitede fuar organizasyonu yapabilecek fuar firmasını kazandırmak üzere çalışmalarımızı yürütüyor, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ile işbirliği yapıyoruz. Hedefimiz ‘Kocaeli’nin kongre ve fuar üssü’ unvanının yanına, kendi uluslararası fuarlarını düzenleyen şehir unvanını da eklemek” ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN HİSARCIKLIOĞLU’NDAN KOTO’YA ÖVGÜ

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm vaktini kendilerini dinlemek için ayıracağını ifade ederek, “Bugün burada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Daha önce pek çok kez geldiğim Kocaeli Ticaret Odası’nın başarılı çalışmalarını görmek, dinlemek ve şahit olmak beni çok mutlu ediyor. Başkan Bulut nezdinde, hayata geçirmiş olduğunuz vizyoner projeleri kutlarken TOBB olarak desteğimize ihtiyaç duyduğunuz her çalışmada da yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu duygu ve düşüncelerle, sizden aldığım her türlü talep ve öneriyi ilgili bakanlıklara iletmek üzere aranızdayım. Benim asli görevim bu. Tüm talep ve önerilerinizin takipçisi olacağım” dedi.

BAŞKAN BULUT’TAN KAPSAMLI DOSYA

İstişare toplantısını çok verimli kullanan KOTO’nun meclis ve komite üyeleri, inşaattan sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar birçok konu hakkında Başkan Hisarcıklıoğlu’na talep ve önerisini sundu. Toplantının sonunda Başkan Bulut da Oda’nın tüm talep ve önerilerinin yer aldığı dosyayı Başkan Hisarcıklıoğlu’na ileterek, desteklerini talep etti. “Her zaman yanınızdayım. Dosyada yer alan başlıkları bizzat takip edeceğim” diyerek, Kocaeli iş dünyası ile vedalaştı.