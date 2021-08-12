Yeni formalar futbolculara giydirildi

Kocaelispor’da forma lansmanı öncesi Kocaelisporlu futbolcular Kocaeli Stadı’nda özel video ve fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Yeni formalar ilk kez görücüye çıkarken yarın (Cuma) gerçekleşecek olan tanıtımda da yeni sezon formaları mankenler üzerinde de sahnelenecek.