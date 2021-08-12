Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinde İYİ Partili Fevzi Canbaz’ın, Kocaeli’de Suriye ve Afgan sığınmacılar ile ilgili sorusuna “Bunu ayrıca kahvede bir sohbette konuşuruz, meclisi meşgul etmeyelim” şeklinde cevap verdi. Fevzi Canbaz’ın ısrarlı sorularının ardından ise Büyükakın: “Bu konu Kocaeli Valisi’nin cevaplaması gereken bir konu onun adına cevap veremem. Ayrıca size gündem gönderiliyor bunun dışına çıkmamamız lazım. O zaman mecliste nesli tükenen pandaları da konuşalım mı?” dedi.
12 Ağu 2021 - 15:41- Gündem Güncelleme: 12 Ağu 2021 - 15:42
Büyükakın’dan İYİ Parti’ye: “Mecliste nesli tükenen pandaları da konuşalım mı?”
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde İYİ Parti’li Fevzi Canbaz’ın Suriye ve Afgan göçmenler ile ilgili ısrarlı sorusuna sinirlenerek: “Mecliste nesli tükenen pandaları da konuşalım mı?” dedi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.