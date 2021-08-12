Büyükakın’dan İYİ Parti’ye: “Mecliste nesli tükenen pandaları da konuşalım mı?”

Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinde İYİ Partili Fevzi Canbaz’ın, Kocaeli’de Suriye ve Afgan sığınmacılar ile ilgili sorusuna “Bunu ayrıca kahvede bir sohbette konuşuruz, meclisi meşgul etmeyelim” şeklinde cevap verdi. Fevzi Canbaz’ın ısrarlı sorularının ardından ise Büyükakın: “Bu konu Kocaeli Valisi’nin cevaplaması gereken bir konu onun adına cevap veremem. Ayrıca size gündem gönderiliyor bunun dışına çıkmamamız lazım. O zaman mecliste nesli tükenen pandaları da konuşalım mı?” dedi.