BTP Liderinden vatandaşa ‘sağduyu’, iktidara ‘görevini yap’ çağrısı…

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, toplumda giderek büyük bir rahatsızlığa nede olan kaçak sığınmacı meselesi üzerine değerlendirmeler yapmaya devam ediyor. Ankara Altındağ’da sığınmacılar tarafından bıçaklanan 2 Türk gencinden birinin hayatını kaybetmesi üzerine çıkan olaylara dikkat çekerek vatandaşlara sağduyu çağrısı yapan Hüseyin Baş, hükümete de ‘görevini yap’ davetinde bulundu. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; “Sokaktaki asayiş, kolluk kuvvetlerinin görevidir. Tüm Türkiye’yi sükunete, hükümeti de görevini yapmaya davet ediyorum.”

“EY AVRUPA SURİYELİLERİ SEN AL, BİZ SANA 5 MİLYAR EURO VERELİM”

BTP lideri Hüseyin Baş, sığınmacılar konusunda yaptığı değerlendirmelerle dikkat çekiyor. Partisinin Esenyurt İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada (26 Haziran 2021) Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yaptığı Suriyelilere 3 yıl için 3,5 milyar Euro destek verelim teklifini değerlendiren BTP lideri şunları söylemişti; “Avrupa Birliği , 'Türkiye 2024 yılına kadar Suriyelileri içeride tutsun 3,5 milyar Euro vereceğiz" diyor. Bize öyle bir başkan lazım ki Avrupa'ya dönüp şunu diyecek. ‘Ey Avrupa Suriyelileri sen al biz sana 5 milyar Euro verelim. Koca bir tarihe sahip olan Türk milletini uluslararası arenada dilenci ettiler.” demişti.

BTP LİDERİNDEN SONRA AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU DA AYNI ÇAĞRIYI YAPTI

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın “Biz AB’ye para verelim sığınmacıları onlar alsın” sözleri siyasette büyük yankı uyandırdı. Önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ardından da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BTP liderinin sözlerini tekrarlamış ve “Biz size para verelim siz sığınmacıları alın” şeklinde açıklamalar yapmıştı.

TÜRKİYE İÇ SAVAŞA MI SÜRÜKLENİYOR?

BTP lideri Baş Meltem TV’de katıldığı ‘Gülgun Feyman ile Haberin İçinden’ programında da doğu sınırındaki Afgan mültecilerin girişi ile batı sınırındaki ABD’nin tank yığınağına dikkat çekmiş ve şu değerlendirmeyi yapmıştı; “Şimdi buradaki problem şu… küresel güçler, emperyalist güçler dediğimiz güçler her kimse, bunların bu coğrafyada gözü olduğunu, bu coğrafyada bir karmaşa istediğini eğer ahmak değilsek biliyoruz. Bunu Irak'tan, Suriye'den, Libya'dan biliyoruz. Aynı bölgenin içinde biz de varız. Bu insanlar Türkiye'de Türk'ü Kürd'ü birbirine düşürmeye çalıştı başarabildi mi, Alevi Sünni’yi birbirine düşürebildi mi? Hayır... Her türlü yolu denediler ama başaramadılar. Şu anda asıl amacın “sayıca çok fazla, belli bölgelerde savaşmış, terörize kabiliyeti fazla insanları buraya yerleştirmek olmadığı ne malum. Çocuk 20 yaşında, doğduğu günden bu yana savaşın, çatışmanın içinde. Şimdi bunlar üzerinden oluşturulabilecek bir karmaşadan sonra o NATO gücü, o ABD gücü tanklarının sınırımızdan içeri sokulması mümkün mü, mümkün! Belki de plan bu… niye bunu konuşmuyoruz ? Siyaset bunu dillendirmiyor, niye buna karşı çıkmıyoruz? Asıl problem burada."