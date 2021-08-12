12 Ağu 2021 - 15:48- Gündem G: 12 Ağu 2021 - 15:49

Minik Barış’tan Hürriyet’e teşekkür

13 yaşındaki Derinceli Barış Altun, kendisine tedavi masraflarını karşılamak üzere el emeği ürünlerini satması için stant temin eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti
Minik Barış’tan Hürriyet’e teşekkür mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet,  ’Langerhans hücreli histiositoz’ hastalığıyla mücadele eden 13 yaşındaki Derinceli Barış Altun’a, el emeği ürünlerini satabileceği temin etti. Yaklaşık 2 aydır stantta el emeği ürünlerini görücüye çıkaran minik Barış Başkan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Barış’a İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, annesi Nesrin Çetin ve manevi teyzesi Gül Ayşe Ünsal eşlik etti. 

HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ

İzmit Belediyesi standında el emeği bilekliklerini satarak elde ettiği geliri tedavi ve eğitim masrafları için kullanan Barış, Hürriyet’e desteklerinden ötürü teşekkür etti. Hürriyet minik Barış’a isminin yazılı olduğu 41 numaralı Kocaelispor forması ve futbolcuların imzasının yer aldığı Beşiktaş formasını hediye etti. Ayrıca Nutuk ve Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitaplarını da hediye eden Hürriyet, ihtiyaçları doğrultusunda ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.
# Kocaelispor, İzmit belediyesi, eğitim, Fatma Kaplan Hürriyet

12 Ağu 2021 - 15:48 - Gündem

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