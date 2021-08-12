12 Ağu 2021 - 15:49- Gündem G: 12 Ağu 2021 - 15:50

Mehmet Baştürk göreve hızlı başladı

İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü olarak atanan Mehmet Baştürk, göreve getirilmesinin ardından vakit kaybetmeden indiği sahalara hızlı bir giriş yaptı 
Mehmet Baştürk göreve hızlı başladı mask

İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Mehmet Baştürk göreve hızlı başladı. Kısa bir süre önce göreve başlayan Mehmet Baştürk, tek tek tüm mahalle muhtarlıklarını geziyor. Baştürk, gerçekleştirdiği ziyaretlerde mahallelerde yapılacak projeler üzerine fikir alışverişi yaparak, mahallelinin sorun ve taleplerini dinliyor. 

TALEPLERİ TEK TEK DİNLEDİ

Göreve gelir gelmez sahaya çıkan Baştürk Veliahmet, Hacıhızır, 28 Haziran, Yassıbağ, Kulmahmut, Alikahya Cumhuriyet ile Fevzi Çakmak, Yenimahalle, Çubuklubala, Kuruçeşme Doğan, Hatipköy, Akpınar, Şirintepe, Cumhuriyet, Cedit, Çukurbağ, Tepeköy, Kabaoğlu ve Malta Mahalle Muhtarlıklarını ziyaret ederek muhtarlar aracılığıyla mahallelinin isteklerini dinledi. 

BAŞKAN’IN SELAMINI İLETTİ

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileten Baştürk, muhtarlar aracılığıyla mahallelinin ihtiyaçlarını belirlemeyi önemsediğini ve sıkı bir iletişim halinde tüm sorunların zamanla çözüleceğini belirtti. Baştürk, İzmit’in tüm mahalle muhtarlıklarını ziyaret etmeye devam edecek.
# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

12 Ağu 2021 - 15:49 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.177.112 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Minik Barış’tan Hürriyet’e teşekkür mask
Minik Barış’tan Hürriyet’e teşekkür
İzmit’e Balkan Kültür Evi geliyor mask
İzmit’e Balkan Kültür Evi geliyor
İzmit Kent Konseyi ve Tabip Odası sahada mask
İzmit Kent Konseyi ve Tabip Odası sahada
İnşaat işleri yaptırılacak mask
İnşaat işleri yaptırılacak
Ahşap doğalgazlı mangal ünitesi yaptırılacak mask
Ahşap doğalgazlı mangal ünitesi yaptırılacak
Polat’a teşkilat ziyareti mask
Polat’a teşkilat ziyareti
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL