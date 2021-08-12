İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Mehmet Baştürk göreve hızlı başladı. Kısa bir süre önce göreve başlayan Mehmet Baştürk, tek tek tüm mahalle muhtarlıklarını geziyor. Baştürk, gerçekleştirdiği ziyaretlerde mahallelerde yapılacak projeler üzerine fikir alışverişi yaparak, mahallelinin sorun ve taleplerini dinliyor.
TALEPLERİ TEK TEK DİNLEDİ
Göreve gelir gelmez sahaya çıkan Baştürk Veliahmet, Hacıhızır, 28 Haziran, Yassıbağ, Kulmahmut, Alikahya Cumhuriyet ile Fevzi Çakmak, Yenimahalle, Çubuklubala, Kuruçeşme Doğan, Hatipköy, Akpınar, Şirintepe, Cumhuriyet, Cedit, Çukurbağ, Tepeköy, Kabaoğlu ve Malta Mahalle Muhtarlıklarını ziyaret ederek muhtarlar aracılığıyla mahallelinin isteklerini dinledi.
BAŞKAN’IN SELAMINI İLETTİ
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileten Baştürk, muhtarlar aracılığıyla mahallelinin ihtiyaçlarını belirlemeyi önemsediğini ve sıkı bir iletişim halinde tüm sorunların zamanla çözüleceğini belirtti. Baştürk, İzmit’in tüm mahalle muhtarlıklarını ziyaret etmeye devam edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.