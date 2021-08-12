KSO Başkanı Zeytinoğlu: Üretim artışı büyümeye dair olumlu bir işaret

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Sanayi üretimi haziranda aylık yüzde 2.3, yıllık yüzde 23.9 arttı. Yıllık gerçekleşen yüzde 23.9’luk artış yüksek olmakla birlikte baz etkisini de içerdiğinden bu dönemlerde aylık artışlara odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz ve aylık gerçekleşen yüzde 2.3’lük artışı olumlu karşılıyoruz. Bu artışın ağustos ayından bu yana en yüksek aylık artış olduğunu da görüyoruz. Üretim artışlarında güçlü ihracat performansımızın da yansımalarının görüldüğünü düşünüyoruz. Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz 20 milyar dolar seviyelerinde tarihi rekor ihracatın hem kapasite kullanımları hem üretim artışlarındaki etkisini çok değerli buluyoruz” dedi.

TÜM SEKTÖRLERDE ARTIŞ VAR

Sanayi üretiminin büyümenin öncü göstergelerinden olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, ikinci çeyreğe ilişkin verilerin de tamamlandığını söyleyerek, “Hem bir önceki çeyrek hem geçen yılın aynı çeyreğinin üzerinde gerçekleşen, ihracat performansımızla da desteklenen ikinci çeyrek üretim artışı büyümeye dair olumlu işaret veriyor. Buradan, geçen yıla göre baz etkisini de göz önünde bulundurursak, ikinci çeyrekte yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme görebileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu. Sektörlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Alt kalemlere baktığımızda, yıllık tarafta baz etkisiyle tüm sektörlerde artış olduğunu görüyoruz. Aylık artışa ise en yüksek katkının yüzde 12.4 ile yüksek teknolojili ürünlerden geldiğini görüyoruz. Pandemi döneminde bu kalemde gerçekleşen artışı çok değerli buluyoruz. Bununla birlikte, imalat sanayiden yüzde 2.6, sermaye mallarından yüzde 3.6 ve dayanıklı tüketim mallarından gelen yüzde 5’lik katkıları da olumlu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.