“Hem zemin sıkıntı hem de 2.5 milyon TL vergi kaybı var”

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ‘Endüstri Bölgesi’ olarak ilan edilen Ford Otosan fabrikası içindeki alanda oluşan arazinin bir kısmının imar planlarına işlenmesi gündeme geldi. CHP gurubu adına konuşan Engin Taşdemir: “Ford Otosan’ın olduğu bölgede bir plan çalışması. Burada kaygımız var, yeni bir üretim alanı yapılacak. Fakat beraberinde bir nüfus artışı olacak bölge kalabalıklaşacak. Endüstri bölgesi olarak değişmesi sonrası Gölcük ve Başiskele Belediyesi’nin olduğu alanda vergi kaybı olacak. Sahillerin ve limanların kapatılması sonrası balık tutacak alan yok olacak. Bölgede yaşayan vatandaşların oluşacak yoğunlukla ilgili kaygıları var. Jeoloji mühendisi arkadaşlar zeminle ilgili sıkıntı olduğunu söylüyor. Bununla ilgili bir çalışma yapıldı mı merak ediyoruz.” dedi.

“YEREL YÖNETİMLERİN DE SÖZ HAKKI KALMAZ”

Daha sonrasında meclise sunulan raporda: “Bölge yapılaşmaya çok uygun değil. Denizden 500-600 metre kalın kum tabakaları denize kaymakta. Çalışan arkadaşlar kazıkların bile kaydığını söylüyor. AFAD müdürlüğünün de orada şerhleri var. Endüstriyel bölge ilan edilirse yerel yönetimlerin söz hakkı da kalmaz. “ifade edildi.

VERGİ KAYBI TOLERE EDİLEBİLİR

Son olarak bölgenin endüstri bölgesine çevrilmesi ile 5 milyon TL’lik bir kayıp olacağı iddialarına cevap veren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü: “Yaklaşık 2,5 milyon TL güncel emlak vergisi kaybı oluyor. Endüstri bölgesinde bir ekosistem oluşuyor. Burası bizim yetki alanımız dışına çıktı. Oluşan ekosistem ile oluşan kaybı tolere edebileceğiz. Tüm avrupanın elektrikli ticari araçları burada yapılacak.