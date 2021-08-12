12 Ağu 2021 - 16:17- Gündem G: 12 Ağu 2021 - 16:21

Kocaeli'de vaka sayısı arttı
Kocaeli'de vaka sayısı arttı mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 31 Temmuz-6 Ağustos haftasında her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu. 24-30 Temmuz haftasında her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı 1139,64 olurken, bu hafta 974,40 olarak kayda geçti. Vaka artış sayısında bir azalma olsa da Siirt yine çok çok vakanın görüldüğü il oldu.

Yeni haritaya göre Kocaeli’de 100 bin kişide haftalık vaka sayısı 159,95’e yükseldi. Geçtiğimiz hafta bu oran 131,98’di. Bakan Koca paylaşımında “En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek” dedi.
# aşı, sağlık, koronavirüs, fahrettin koca

12 Ağu 2021 - 16:17 - Gündem

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