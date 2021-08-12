12 Ağu 2021 - 16:26- Gündem G: 12 Ağu 2021 - 16:27

gulumseizmit.com.tr yayın hayatına başladı

İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan ve belediyenin çalışmalarının yer aldığı ‘Gülümse İzmit’ isimli web sitesi yayın hayatına başladı
gulumseizmit.com.tr yayın hayatına başladı mask

İzmit Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü tarafından hazırlanan İzmit Kafası B’olum Dergisi ve 28 Haziran Gazetesi’nin ardından şimdi de belediyenin çalışmalarının yer aldığı gulumseizmit.com.tr haber portalı yayın hayatına başladı. Web sitesi, İzmit’te yapılan faaliyetlere dair zengin haber içeriği, ilgi çeken fotoğraf ve videolarıyla İzmitlilere yeni bir platform sunuyor.  

HER ŞEY ANLIK ULAŞACAK

Yayın hayatına başlayan gulumseizmit.com.tr adresinde belediye bünyesindeki tüm çalışma ve projeler anlık olarak okuyucularla buluşuyor. İzmit Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü, aylık olarak çıkardığı dergi ve gazetenin ardından, dijital medya üzerinden faaliyete geçirdiği yeni mecra ile vatandaşların İzmit’te yapılan çalışmalara hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.
# İzmit belediyesi

12 Ağu 2021 - 16:26 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.177.112 gösterim gerçekleşti.

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