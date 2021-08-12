Derince Küçük Sanayi Sitesi’nde oy çokluğu

Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 99 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıya MHP İl Başkanlığı görevine atanan Yunus Emre Kurt ve CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman katılım gösterdi. Meclis gündemi öncesinde CHP grubu DİMES bağlantı yolunu sordu. Büyükakın konuyla ilgili, “DİMES bağlantı yoluyla ilgili daha önce proje çalışmaları yapıldı ama bir kısmı orman izni alınamadığı için bir kısmı da bölgedeki taş ocakları nedeniyle güvenlik riski olduğu için izinler alınamadı. Alternatif bir güzergah için çalışıyor arkadaşlar” dedi.

“SÜT ALAMAYANLARA ZATEN YARDIM YAPILMAKTA”

CHP grubu verdiği önergede, “Kocaeli ili sınırları içerisinde doğum yapan annelere büyükşehir belediyesi tarafından yapılan süt yardımı bedeli aylık 20 TL'dir. Piyasa koşulları düşünüldüğünde 1 litre sütün fiyatı 10 TL civarındadır. Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan süt yardımı ile bir anne, 2 litre süt alabilmektedir. Bahse konulu yardım ile ilgili birçok vatandaşımız bizlere ulaşarak yapılan süt yardımının çok düşük ve yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Konu ile ilgili, yeni bir düzenleme yapılarak "süt yardımı" ücretinin artırılmasını” talep etti. Büyükakın süt yardımı ile ilgili, “Doğum öncesi 3 ayda ve doğum sonrası 3 ayda yapılıyor. Süt alamayanlara süt verme projesi gibi düşünülmemeli. Süt alamayanlara zaten yardım yapılmakta. Süt projesi gerekli süt ihtiyacını karşılamaya yönelik bir proje değil. Arkadaşlarımız bir baksın.” dedi.

SOSYAL TESİSLER ÇOĞALTILSIN ÖNERİSİ

CHP Grubu ve İYİ Parti grubu tarafından ortak olarak verilen önergede, “Körfez ilçemizde, Tütünçiftlik, Yarımca ve Kirazlıyalı'da belediye ye ait Nazendeisimli sosyal tesisler bulunmaktadır. Günün her saati yoğun bir şekilde vatandaşlarımız tarafından tercih edilen bu tip sosyal tesislerin mutlaka çoğaltılması gerekmektedir. Hereke bölgesinde oturan vatandaşlarımız bu bölgede belediye ye ait bir sosyal tesisin ivedilikle yapılmasını talep etmekte olup konu ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması arz ve talep olunur” ifadelerinde bulunuldu. Büyükakın konuyu Körfez Belediyesi ile değerlendirileceğini belirtti.

“BİREYSEL KULLANIMA DÖNÜK İHTİYAÇ VAR GİBİ”

Büyükakın, “25 dönüme yakın bir park var, yeniden yapıyoruz burayı. Balon sahadan insanların görüşünü kapattığı için şikayet vardı. Son dönmede gördüğümüz şey insanlar katlanabilir sandalye ve masa ile gelip birbirlerinden iki üç metre mesafede oturuyorlar. Mekanlardan çok bireysel kullanıma dönük bir ihtiyaç var gibi, kullanımı görüp buna göre bir karar vermek istiyoruz. Katlı bir yapı değil, tek katı yapı istiyoruz. Siz kafe ihtiyacı var diyorsunuz, bazı vatandaşlar bunu istemiyoruz diyorlar” dedi. Taşdemir ise, “Gündüzleri ve akşamlar yer bulmak bile imkansız. Belediyenin işletmesi tercih sebebi. Hereke’nin nüfusu yoğun. Körfez meclisinde konuştuğumuzda Körfez Belediye Başkanı konunun Büyükşehir meclisine taşınması gerektiğini daha hızlı çözüleceğini söyledi. “ ifadelerini kullandı.

“YÜRÜYÜŞ YOLU HAKKINDAKİ İDDİALAR DOĞRU DEĞİL”

CHP tarafından verilen önergede, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürüyüş yolu projesinde vatandaşların ve esnafın bazı sıkıntılar yaşadığını, güzergahta bulunan asırlık çınar ağaçlarının köklerine zarar verildiğini belirterek titiz bir çalışma yapılmadığını iddia etti. Projenin ne zaman biteceği sorulduğu önerge hakkında Büyükakın, “Proje yıl sonunda bitecek, bu hedefleniyor. Oradaki vatandaşlara defalarca bilgi verildi ve verilmeye de devam ediliyor. Oalan hiçbir zaman boş kalmıyor. Ağaçlar konusunda gerekli hassasiyetler gösteriliyor. O iddialar doğru değil. 1 haftayı geçen bir kırma çalışması olmadı. Sorunsuz bir şekilde oradaki proje ilerliyor. Endişeniz olmasın. İhale tabelası da koyalım; istiyorlar.” dedi.

“YAKINDA İTFAİYE ARAÇLARI ALACAKLAR”

Saadet Partisi tarafından verilen önergede, “Orman yangınlarıyla ilgili verilen önergede büyükşehrin altyapı planları, koordinasyon durumu, havadan müdahale Büyükakın’a soruldu. Büyükşehir belediyesinin yangın söndürme uçağı alıp alınmayacağın da sorulduğu önerge hakkında Büyükakın, “Bizim itfaiye teşkilatımızın yapılanması açısından kırsal bölgelere ulaşmayı arazözlerle sağlıyoruz. Muhtarlıklarımıza ya da ilgili değilse yerleşik bir vatandaşa arazözü zimmetliyoruz. Yangına ilk müdahalenin arasöz vasıtasıyla olmasını sağlıyoruz. Çok istisnai vakalar oldu şimdiye kadar. İtfaiyede yeni ve yetkin bir filomuz var. 3 ay önce arkadaşlarımıza yeni araçlar almaları konusunda bütçeye ödenek koydurttum. Yakında ilave araçlar da alacaklar” dedi.

“SADECE KOCAELİ’YE ALMAK DOĞRU BİR YAKLAŞIM MI?”

İtfaiye teşkilatıyla ilgili de konuşan Büyükakın, “İtfaiye teşkilatımızın sahaya biraz daha yaygın olması için 40 yeni itfaiye eri alımı yaptık. Gönüllü katılmış arkadaşlardan aldık. Uçak veya helikopter konusuyla ilgili talimat verdim. Doğru olan müdahale aracı uçak mı helikopter mi bunun teknik değerlendirilmesinin yapılması lazım. Sadece Kocaeli’ye uçak ya da helikopter almak bütçe açısından doğru bir yaklaşım mıdır? Yoksa Marmara Bölgesi üzerine mi almak daha mantıklıdır bunu araştırıyoruz. Değilse Marmara Belediyeler Birliği ya da diğer girişimlerle bir satın alma yapılması mantıklı olabilir. Biz yangına başlar başlamaz 16 personel, 2 tane itfaiye aracı ve 2 tane hizmet aracıyla hemen ekiplerimizi yolladık” dedi.

“NE ALAKASI VAR AFGAN GÖÇMENLERİNİN?”

Mülteciler ile ilgili konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Fevzi Canbaz’a cevap veren Büyükakın, “Bunu özel konuşalım, çay-kahve sohbeti yaparken konuşalım; burası büyükşehir meclisin gündemine bakalım” ifadelerinde bulunurken Canbaz, “Burada her şeyi konuşmayalım mı? Ormanları konuşmayalım, mültecileri konuşmayalım, burası meclis. Kocaeli’de Afgan mülteciler kimler? Bunları kimden öğreneceğiz?” sorusuna Büyükakın “Vali beyden öğrenin. Ne alakası var büyükşehir meclisiyle Afgan göçmenlerinin. O zaman nesli tüketmekte olan pandalardan da mı konuşalım. Ben büyükşehir belediye başkanıyım; Kocaeli Valisi değilim. Ülkenin güvenlik meselesi, bundan sorumlu olan da vali. O rol çalmak, haddi aşmak olur. ” şeklinde cevap verdi.

FORD OTOSAN’DA OY BİRLİĞİ

2007 model damperli kamyonun bedelsiz olarak Çanakkale Yenice Belediyesi’ne verilmesi; Kocaeli-Sakarya arasında bağlantı yolunda üst yapıların yenilenmesi için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapılması konuları oy çokluğuyla kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ‘Endüstri Bölgesi’ olarak ilan edilen Ford Otosan fabrikası içindeki alanda oluşan arazinin bir kısmının imar planlarına işlenmesi gündeme geldi. Oy çokluğuyla geçen madde ile ilgili Taşdemir, “Yeni bir üretim alanı yapılacak. Bu güzel bir gelişme fakat beraberinde nüfus artışı ve trafik soruna sebebiyet verecek gibi görünüyor. Şimdiden çalışma başlatılmasını sizden rica ediyoruz. Biz parti olarak istihdamı destekliyoruz” dedi. Bölgenin endüstri bölgesine çevrilmesi ile 5 milyon TL’lik bir kayıp olacağı iddialarına cevap veren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü: “Yaklaşık 2 buçuk 5 milyon TL güncel emlak vergisi kaybı oluyor. Endüstri bölgesinde bir ekosistem oluşuyor. Burası bizim yetki alanımız dışına çıktı. Oluşan ekosistem ile oluşan kaybı tolere edebileceğiz. Tüm Avrupa’nın elektrikli ticari araçları burada yapılacak” ifadelerinde bulundu. Endüstri bölgesi statüsünün verilmesinin ardından Ford, Özel Endüstri Bölgeleri teşviklerinden yararlanabilecek.

DERİNCE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NDE OY ÇOKLUĞU

Derince Deniz Mahallesi’ne kurulması planlanan küçük sanayi sitesi mecliste gündeme geldi. Küçük sanayi sitesinin bir arada olması için oluşturulan plan değişikliği sonucunda 28 bin metrekarelik parsel üzerinde küçük sanayi sitesi kullanımı oluşacak. Yaklaşık 130’a yakın dükkan bulunacak. CHP Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Otopark alanı ve birkaç alan küçük sanayi alanına dönüştü. Bu donatı alanları planlama çalışmasından sonra uygulama ile vatandaşlardan kesilen alanlar. Bu yaptığımız işlem ile donatı alanlarını eş değer alan göstermeyip donatı alanlarını özel mülkiyete konu haline getiriyoruz. Yani vatandaştan bir yeri kesip vatandaşa geri satmak gibi bir şey” dedi.

“BENCE YAŞ TAHTAYA BASIYORSUNUZ”

Tanış, sözlerinin devamında, “Eş değer alan gösterilmediği için uygun bulmadık. Açık otoparkımız uzun araçların park edebileceği halde iken, yeni yapılacak otoparklar büyük araçların girebileceği nitelikte değil. Yer seçimini de tekrardan gözden geçirmek gerekiyor. ” ifadelerine yer verdi.Konuyla ilgili ileriki zamanda hisseler konusunda itiraz sonucu açılacak davanın projeyi durdurulup durdurulmayacağı tartışıldı. Büyükakın “Bence yaş tahtaya basıyorsunuz” dedi. Proje ile ilgili Büyükakın, “Bu derince için hayırlı bir proje, bunun riskini alalım. Gerekirse itiraz sahipleriyle anlaşılır. Orada gerçekten çok kötü bir sanayi sitesi var. ”şeklinde konuştu. Tanış ise,”Proje güzel planı kötü. Biz komisyonlarda sadece bilgiyi alıyoruz. Olumlu-olumsuz görüş belirtmiyoruz” dedi. Büyükakın son olarak, “Oto galericiler sitesinin, sanayi sitesinin acilen yapılması lazım. Biz bu riski alalım, dava açılırsa o zaman bakarız” dedi. Madde, oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis 17 Ağustos saat 15.00’te ikinci oturum yapılacak.