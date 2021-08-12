Başiskeleli gençler, yazı Spor Okulları’nda geçiriyor

İlçede spor kültürünü oluşturmak, gençlerin daha dinamik ve sağlıklı olmasını sağlamak amacıyla Başiskele Belediyesi tarafından bu sene ilk kez gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları’nda çocuk ve gençler boş vakitlerini değerlendirerek hem spor yapıyor hem de eğleniyor. 4-16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik eğitim verilen kurslara yoğun ilgi gösterildi. Genc-i Âlâ hareketiyle gençlere ve geleceğin hazinesi çocuklara verdiği önem ile adından sıkça söz ettiren Başkan Özlü, Yaz Spor Okulları’nı ziyaret etti.

YOĞUN İLGİDEN MEMNUN

Ziyaret sırasında çocukların eğitimlerini izleyen Başkan Özlü, daha sonra gençlerle basketbol da oynadı. Çocuklarını spora getiren veliler de Başiskele’de ilk defa yapılan yaz spor okullarından son derece mutluluk duyduklarını dile getirip, Başkan Özlü’ye teşekkürlerini ilettiler. “Gelecek gençlerin elinde yükselecek” diyen Özlü, yaz okullarına ve gençlik merkezlerine gösterilen yoğun ilgiden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.