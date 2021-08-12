Güncel koronavirüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 12 Ağustos verilerine göre, 281 bin 535 test yapıldı.
VAKA VE VEFAT SAYISINDA ARTIŞ
Son 24 saatte, 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 138 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 15 bin 685 kişi sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak” dedi.
AŞILAMADA SON DURUM
Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 69.79, ikinci doz ortalaması yüzde 51.25, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 81 milyon 482 bin 6 oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.