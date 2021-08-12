12 Ağu 2021 - 21:16- Gündem G: 12 Ağu 2021 - 21:23

Güncel koronavirüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 12 Ağustos 2021 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 138 kişi hayatını kaybetti.
Güncel koronavirüs verileri açıklandı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 12 Ağustos verilerine göre, 281 bin 535 test yapıldı.

VAKA VE VEFAT SAYISINDA ARTIŞ

Son 24 saatte, 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 138 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 15 bin 685 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 69.79, ikinci doz ortalaması yüzde 51.25, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 81 milyon 482 bin 6 oldu.
# covid-19, sağlık, aşı, fahrettin koca

12 Ağu 2021 - 21:16 - Gündem

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