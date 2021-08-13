13 Ağu 2021 - 09:22- Asayiş G: 13 Ağu 2021 - 09:24

Minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

TEM Otoyolu'nda durdurulan minibüste bulunan 35 Suriye, 3 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Suriye uyruklu araç sürücüsü tutuklandı.
Minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Kandıra gişeleri mevkiinde İstanbul istikametine gitmekte olan bir minibüsü durdurdu. Minibüste kaçak göçmelerin olduğu görüldü. Aralarında çocukların da olduğu 35 Suriye, 3 Bangladeş uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemler için İl Göç İdaresi’ne götürüldü. Gözaltına alınan araç sürücüsü Suriye uyruklu H.M.A. ise adliyeye sevk edildi. H.M.A. 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.

13 Ağu 2021 - 09:22 - Asayiş

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