13 Ağu 2021 - 09:28- Gündem G: 13 Ağu 2021 - 09:33

Kaymakamlık duyurdu! İkinci bir uyarıya kadar yasak...

Kandıra'da hava şartları dolayısıyla ormanlara ve denize girilmesi ikinci bir uyarıya kadar yasaklandı.
Kaymakamlık duyurdu! İkinci bir uyarıya kadar yasak... mask

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, orman yangınları ile denizde boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla Kaymakam Mehmet Ünal'ın başkanlığında toplantı yapıldı. Kaymakamlık tarafından şu kararlar alındı: "Ormanlarda piknik yapılması, araçla girilmesi, ateş yakılması, havai fişek atılması ile ilan edilen ya da uyarı levhasıyla şerit çekilerek fiziki engellerle girişi kapatılan ya da görevlilerce uyarılan alanlara girilmesi, izinli mesire yerleri dışında çadır kurulması, hava ve deniz şartlarındaki tehlike nedeniyle denize girmenin yasaklandığı ya da görevlilerin uyardığı yerlerde denize girilmesi, ikinci bir uyarıya kadar yasaklanmıştır. Aksine hareket edenler hakkında başka bir hüküm yoksa Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapılacağı, vatandaşlarımızın kurallara azami uymaları duyurulur."

13 Ağu 2021 - 09:28 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.179.987 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başiskeleli gençler, yazı Spor Okulları’nda geçiriyor mask
Başiskeleli gençler, yazı Spor Okulları’nda geçiriyor
Derince Küçük Sanayi Sitesi’nde oy çokluğu mask
Derince Küçük Sanayi Sitesi’nde oy çokluğu
gulumseizmit.com.tr yayın hayatına başladı mask
gulumseizmit.com.tr yayın hayatına başladı
“Hem zemin sıkıntı hem de 2.5 milyon TL vergi kaybı var” mask
“Hem zemin sıkıntı hem de 2.5 milyon TL vergi kaybı var”
Mehmet Baştürk göreve hızlı başladı mask
Mehmet Baştürk göreve hızlı başladı
Minik Barış’tan Hürriyet’e teşekkür mask
Minik Barış’tan Hürriyet’e teşekkür
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL