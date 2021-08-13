13 Ağu 2021 - 11:50- Spor G: 13 Ağu 2021 - 11:52

Kocaelispor Bilgi Yarışması’nda adım adım büyük finale!

Kentte büyük ilgiyle takip edilen 2. Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması’nın ilk 3 etabı geride kalırken, bugün Serdar Mahallesi Engelsiz Yaşam Alanı’nda yapılacak 4’üncü etap ile son final biletleri de sahiplerini bulacak  
Kocaelispor Bilgi Yarışması’nda adım adım büyük finale! mask

Şehrin ortak ve en büyük markası Kocaelispor’un genç nesillere tanıtılması ve sevdirilmesi amacıyla İzmit Belediyesinin düzenlediği 2. Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması’nda ilk 3 gün geride kaldı. Salı ve Çarşamba günleri toplam 8 kişinin final bileti aldığı organizasyonda, dün akşam Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen 3’üncü etap sonunda 4 kişi daha adını finale yazdırırken toplam finalist sayısı 12 oldu.

ELEME ETABI BUGÜN TAMAMLANIYOR

Kocaelispor efsanelerinin ve tarihinin ele alındığı etkinlikte sorulan sorulara en çok doğru cevap veren Ekrem Tunç Sevilmiş, İbrahim Özenir, Orkun Çakar ve Ahmet Talha Erdem finale yükseldiler.  Yarışmada bugün saat 20.00’de Serdar Mahallesi Engelsiz Yaşam Alanı’nda yapılacak son etabın ardından büyük finalde yarışacak isimler netlik kazanacak. 15 Ağustos Pazar akşamı saat 20:00’de Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’da yapılacak finalde kazanan isim ise sürpriz hediyelerin sahibi olacak.
# Kocaelispor

13 Ağu 2021 - 11:50 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.179.987 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Geçmiş olsun Mustafa hoca ! mask
Geçmiş olsun Mustafa hoca !
Mesut için geciken teşekkür mask
Mesut için geciken teşekkür
Yeni transferimiz İlyas Kubilay Yavuz: Sorumluluktan kaçmayacağım mask
Yeni transferimiz İlyas Kubilay Yavuz: Sorumluluktan kaçmayacağım
Süper Lig’de perde açılıyor mask
Süper Lig’de perde açılıyor
1.Haftanın açılışı ankara kapanışı İzmit’te olacak mask
1.Haftanın açılışı ankara kapanışı İzmit’te olacak
Dilaver nihayet mask
Dilaver nihayet
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL