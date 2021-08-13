Kocaelispor Bilgi Yarışması’nda adım adım büyük finale!

Şehrin ortak ve en büyük markası Kocaelispor’un genç nesillere tanıtılması ve sevdirilmesi amacıyla İzmit Belediyesinin düzenlediği 2. Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması’nda ilk 3 gün geride kaldı. Salı ve Çarşamba günleri toplam 8 kişinin final bileti aldığı organizasyonda, dün akşam Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen 3’üncü etap sonunda 4 kişi daha adını finale yazdırırken toplam finalist sayısı 12 oldu.

ELEME ETABI BUGÜN TAMAMLANIYOR

Kocaelispor efsanelerinin ve tarihinin ele alındığı etkinlikte sorulan sorulara en çok doğru cevap veren Ekrem Tunç Sevilmiş, İbrahim Özenir, Orkun Çakar ve Ahmet Talha Erdem finale yükseldiler. Yarışmada bugün saat 20.00’de Serdar Mahallesi Engelsiz Yaşam Alanı’nda yapılacak son etabın ardından büyük finalde yarışacak isimler netlik kazanacak. 15 Ağustos Pazar akşamı saat 20:00’de Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’da yapılacak finalde kazanan isim ise sürpriz hediyelerin sahibi olacak.