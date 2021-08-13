13 Ağu 2021 - 11:52- Gündem G: 13 Ağu 2021 - 11:57

Yahyakaptan’ın kaldırımları rengarenk oluyor

Yıllardır yenilenmeyen Yahya Kaptan’ın kaldırımlarını yenileyen İzmit Belediyesi, kaldırımları rengârenk boyayarak çok daha estetik bir görünüm kazandırıyor
Yahyakaptan’ın kaldırımları rengarenk oluyor mask

Vatandaşların ulaşımını rahatlatmak ve güvenli hale getirmek adına çalışmalarına titizlikle devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yahyakaptan Mahallesi’nde kaldırım yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırım renklendirme çalışmalarına başladı. Kaldırımları sarı, gri, kırmızı, yeşil, turuncu renklerine boyayan ekipler, bölgeye estetik bir görünüm kazandırdı. 

CIVIL CIVIL OLDU

Yahyakaptan Mahallesi Arkadaş Sokak, Çiçekli Sokak ve Dolunay Sokak’ta baskı beton ve kaldırım çalışmasını kısa sürede tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede son rötuşları attı. Renklendirme çalışmalarıyla kaldırımları cıvıl cıvıl bir hale getiren ekipler, vatandaştan da tam not aldı. Yapılan çalışmalardan memnun kalan mahalleli, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti. 
# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet, Sokak

13 Ağu 2021 - 11:52 - Gündem

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