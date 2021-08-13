EMEP: Felaket bölgesinde halk yalnız bırakıldı

Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27’e yükseldi.Emek Partisi Batı Karadeniz Bölge Örgütü yazılı açıklama yaptı. "Sermayedarların kar hırsına kurban edilerek talan edilen doğa, tahrip edilen çevre ve yetersiz koruma önlemleri nedeniyle sonuç hep yıkım oluyor" ifadelerine yer verilen açıklamada işçileri, köylüleri ve bütün emekçileri sermayenin sömürü düzenine son verme çağrısında bulunuldu.

“SONUÇ HEP YIKIM OLUYOR”

Örgüt tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Batı Karadeniz’deki sel felaketinin sonunda oluşan ağır tahribat bilimi değil, rantı esas alan politikaların sonucudur. Sermayedarların kar hırsına kurban edilerek talan edilen doğa, tahrip edilen çevre ve yetersiz koruma önlemleri nedeniyle sonuç hep yıkım oluyor. En çok zararı görenler işçiler, emekçiler, üretici köylüler yani yoksul sınıflar oluyor. Günlerce söndürülmeyen orman yangınlarının ardından Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel de tam bir yıkım oldu. Bartın, Sinop, Kastamonu ve Karabük'teki sel felaketinde can kayıpları oldu, yüzlerce ev ile işyeri sular altında kaldı, köprüler yıkıldı, araçlar selle sürüklendi.

AKP YİNE BİLDİĞİMİZ GİBİ

Hiçbir afette sorumluluk almayan AKP iktidarı ise bildik açıklamayı yaparak selin, aşırı yağışlar nedeniyle meydana geldiğini ifade etti. Sel felaketlerinin olduğu yerleşim yerlerinin dere yataklarına kurulmuş olması ve dere yataklarının yapılaşma ile daraltılması, ranta dayalı imar politikaları, yatakları değiştirilen dereler-çaylar, yol yapımı nedeniyle doldurulan denizler ve dereler, denize ulaşamayan çaylar, halkın tepkisine rağmen kurulan HES’ler, orman alanlarının kereste, yapılaşma, enerji nakil hatları ve tarımsal faaliyete geçilmesi nedeniyle yok edilmesi doğa olaylarını felakete dönüştürmüştür.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ

Can kayıpları artarken felaketin yaşandığı il ve ilçelerde halk yalnız bırakılmıştır. Alt yapılar çökmüştür. Ekmek, su ve giysi gibi temel ihtiyaçlar karşılanamamaktadır. Toplanan yardımlar koordinasyon eksikliği nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamamaktadır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, halkımızı bölge halkıyla dayanışmaya davet ediyoruz. Selin vurduğu yerler, afet bölgesi ilan edilmelidir. Bilim insanları ve ilgili meslek odalarının görüş ve önerileri dikkate alınarak bölgenin ekolojik yapısına büyük zarar veren HES projelerinden vazgeçilmeli, düzensiz yapılaşmaya izin verilmemelidir.

SERMEYENİN SÖMÜRÜSÜ SON BULSUN

Alt yapı, kanalizasyon sistemleri yeniden düzenlenmelidir. Kapitalizm koşullarında 'sürdürülebilir çevre' propagandası koca bir yalandan ibarettir. ‘Daha yeşil bir kapitalizm’ diye bir şey de yoktur! Çünkü zengin sınıfların çıkarlarını esas alan kapitalizm sürekli bir biçimde yıkım üretir. Kapitalist emperyalizm dünya ve canlılar için bir felaketler sistemidir. Orman yangınları, seller ve depremlerde yaşadığımız manzara da bu nedenledir. Partimiz işçileri, köylüleri ve bütün emekçileri sermayenin sömürü düzenine son vermeye çağırmaktadır.”