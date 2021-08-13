13 Ağu 2021 - 12:24- Asayiş G: 13 Ağu 2021 - 12:31

Yasak yola giren tır balataları yanınca kaza yaptı!
Yasak yola giren tır balataları yanınca kaza yaptı! mask

Edinilen bilgiye göre Körfez'de bulunan limana konteyner getiren 2 tır, Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli gişelerinden çıkarak Körfez'deki limana inmek için tonajlı araçların kullanımına kapalı olan yola girdi. Sık sık kazaların yaşandığı dik rampalı Nihat Adsız Sokak’a giren iki tırdan Muzaffer M. idaresindeki 43 FY 269 plakalı aracın balatalarından dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan yükselen dumanları gören sürücünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarparak durabildi. Araçlarda maddi hasara sebep olan kazada balataları tutuşan tır, sürücünün müdahalesi ile söndürüldü. İtfaiye ekiplerince tırda soğutma çalışması yapılan kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.
# Sokak, itfaiye, kaza

13 Ağu 2021 - 12:24 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

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