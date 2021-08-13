12. Kocaeli Kitap Fuarı’na kimler gelecek? İhaleye çıkıyor

12’inci Kocaeli Kitap Fuarı Organizasyon Hizmeti için Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu’nda ihaleye çıkacak. İşe başlama tarihi 20 Eylül işin bitiş tarihi ise 13 Ekim olarak gösterilen organizasyon hizmetinin detayları da belli oldu. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle fuar gerçekleştirilememişti.

90 İSİM BELİRTİLDİ

Büyükşehir ihaleyi alan firmadan panel, konferans ve söyleşi hizmeti için 90 isim belirtti. Ayrıca belirtilen isimlerin yanı sıra isimler dışında aynı minvalde başka isimler de talep edebileceği belirtildi. Sosyal Medya, Ağaçlar Kitap Açtı, Ben Okudum Sen de Oku vb. etkinliklerde kullanılmak üzere 10 bin adet kitabın firma tarafından temin edileceği fuardaaçıkhava sinema film gösterimi olacağı bilgisi de paylaşıldı. Ayrıca çadır ve stant kurulum hizmeti için ihale aynı tarihte ve yerde saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

YEREL YAZARLARA DESTEK

Ayrıca Büyükşehir yerel yazarlara ait kitapların teminini de talep etti. Eylül Şafağı (Musa Yaşaroğlu), Tek Tanığım Gökyüzü (Mevlüt Soysal), Firarda Çocukluk (Gülseren Delibaş), Kaçış Noktası (Levent Altun) Esey İle Haydar Çavuş (Kamil Çöpür ), Masalımdan Düştün (Müge Uçar) kitaplarından 3 bin adet temin edilmesini talep etti.

PANEL, KONFERANS VE SÖYLEŞİ İÇİN HANGİ İSİMLER VAR?

Canan Karatay, Ertuğrul Özkök, Gülse Birsel, İclal Aydın, İlber Ortaylı, Zahide Yetiş, Hande Fırat, Akilah Azra Kohen, Ayşe Arman, Sunay Akın, Tuna Kıremıtçı, Ahmet ŞerıfIzgören, Kerem Alışık, Hüsrev Hatemi, Canan Karatay, Ertuğrul Özkök, Gülse Birsel, İclal Aydın, İlber Ortaylı, Zahide Yetiş, Hande Fırat, Akilah Azra Kohen, Ayşe Arman, Sunay Akın, Tuna Kıremıtçı, Ahmet ŞerıfIzgören, Kerem Alışık, Hüsrev Hatemi, Pelin Çift, Serdar Kılıç, MarioLevi, Mim Kemal Öke, Merve Şebnem Oruç, Semih Kaplanoğlu, Ercan Kesal, Cem Seymen, Didem Arslan Yılmaz, Erhan Çelik, Uğur Batı, Yavuz Dizdar, Can Yılmaz, Zafer Algöz, Ahmet Ümit, Hatice Kübra Tongar, Buket Uzuner, Tufan Gündüz, Süleyman Seyfi Öğün, Sultan Tarlacı, Sevil Atasoy, Bekir Develi, Beyazıt Akman, Canan Tan, DerdaYasir Yenal, Ekrem Demirli, Kahraman Tazeoğlu, M. Fatih Çıtlak, Talha Bora Öge, Güven İslamoğlu, Deniz Bayramoğlu, Yaşar Hacısalihoğlu, Abdullah Ağar, Serhat Yabancı, Ali Bektaş, Ihsan Fazlıoğlu, Erdal Demırkıran, Hıkmet Anıl Öztekın, Ahmet Selçuk İlkan, Mustafa Tatçı, Can Ataklı, Oral Çalışlar , Fuat Uğur, Ferhat Ünlü, Tarık Tufan, İbrahim Paşalı, İbrahim Tenekecı, Engin Noyan, Hayatı İnanç, Ramazan Kurtoğlu, Mete Yarar.

Nevzat Çiçek, Serdar Tuncer, Ersoy Dede, Hıkmet Genç, Ayşe Böhürler, Ahmet Şımşırgıl, Ayşe Kulin, Sınan Yağmur, İpek Ongun, Okay Tiryakioğlu, Sadık Yalsızuçanlar, Leyla İpekçi, , Ahmet Kekeç, Ahmet Taşağıl, Ardan Zentürk, Emrah Safa Gürkan , Yusuf Kaplan, Beyhan Budak, Zeynep Sevde, Murat Tavlı, Tuğba Coşkuner, Erkan İşeri, Furkan Konyalı, Gökduman Mustafa, Halil İbrahim Uzun, Haluk Öztekin, Harun Kırkıl, İdris Topçuoğlu, Kader Koçoğlu, Mine Sota, Necmettin Nursaçan, Sara Özeren, Selahattin Kocaaslan, SevdePaksu, Sıtkı Aslanhan, Erhan Altunay, Ihsan Sırma Süreyya, Mehmet Ali Bulut, Ataol Behramoğlu, Kaan Murat Yanık, Nehir Aydın Gökduman, Nurdan Damla, Zeynep Sey, Öznur Yıldırım, Büşra Küçük, Büşra Yılmaz, Ebubekir Kurban, Gökhan Özcan, Melih Tuğtağ, Tarık Uslu, Kübra Yeşilyurt, Ayşenur Gönen, Süleyman Bulut, Müjgan Şeyhi, Birsen Ekim Özen, Ahmet Büke, Halenur Çalışan Gürbüz, Mevlana İdris, Hüseyin Kaya, Erkan Şamcı, Ahmet Turgut, Alı Ural, Alı Lidar, Miraç Çağrı Aktaş, Sibel Eraslan, Sinan Akyüz, Erem Şentürk, Hanefi Avcı, Saadet Oruç.