Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri sular altında kaldı. Selin vurduğu bölgelerden bir tanesi olan Kastamonu'nun Abana ilçesinde de 2 gün önce Satı Aşkaroğlu’na ait inek sele kapıldı. 2 gündür derede mahsur kalan inek için bugün kurtarma çalışması başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı (İHA) Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan’ın TGRT Haber’e sabah saat 08.00'de yaptığı canlı yayın sırasında, ineğin 2 gündür mahsur kaldığını söylemesi üzerine, TGRT Haber spikeri Cem Küçük, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi. Küçük’ün çağrısıyla da bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
KURTARMA ÇALIŞMASI 2 SAAT SÜRDÜ
Suya giren Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri, ineğe halatlar bağlanarak kıyıya doğru götürmeye çalıştı. Daha sonra bölgeye gelen vinç yardımıyla inek yukarıya çıkarıldı. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma operasyonu, heyecanlı anlara sahne oldu.. İneğin sahibi Satı Aşkaroğlu ve bölgedeki vatandaşlar da, kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izledi Ekiplerin çalışması ise çevredeki vatandaşlardan takdir topladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.