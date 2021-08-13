Kocaelispor'un bilet fiyatları açıklandı

16 Ağustos Pazartesi akşamı saat 20.30’da Kocaeli Stadı’nda başlayacak olan Kocaelispor – Ümraniyespor maçının bilet fiyatları açıklandı. Kombine kartı olmayanlar maçı 25 ile 110 lira arasında değişen fiyatlarla izleyebilecek.
KOCAELİSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI BİLETİ FİYATLARI
2.Kategori:110 TL (Uefa Alt – 114. Blok)
3.Kategori:90 TL (Uefa Alt 111-112-115-116. Blok)
4.Kategori:80 TL (Uefa Üst)
5.Kategori:45 TL (Maraton Alt)
6.Kategori:40 TL (Maraton Üst)
7.Kategori:30 TL (Güney Kale Arka Alt)
8.Kategori:25 TL (Güney Kale Arka Üst)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Izmitli - öncelikle şunu söyliyeyim hodri meydan maraton üste geçecekmiş, bu karar çok yanlış, üst kattan takımı rakibi ve hakemleri etkileyemessiniz bu bir, ikincisi görüntü olarak kötü gözükecek, ilk maçta görecez bu kararın yanlış oldluğu ortaya çıkacak.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.