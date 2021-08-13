Kocaelispor'un bilet fiyatları açıklandı

Izmitli - öncelikle şunu söyliyeyim hodri meydan maraton üste geçecekmiş, bu karar çok yanlış, üst kattan takımı rakibi ve hakemleri etkileyemessiniz bu bir, ikincisi görüntü olarak kötü gözükecek, ilk maçta görecez bu kararın yanlış oldluğu ortaya çıkacak.