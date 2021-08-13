KSO Başkanı Zeytinoğlu: Cari açıkta iyileşme var

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan haziran ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Haziran ayında cari denge 1 milyar 127 milyon dolar açık verdi. Cari dengede geçen yılın aynı ayına göre gerçekleşen 1.9 milyar dolarlık iyileşmede, hizmet gelirlerinin pozitif katkısının etkili olduğunu görüyoruz. Geçen yıl haziran ayında hizmetler dengesi kaleminde 346 milyon dolar açık verilmişti, bu yıl aynı dönemde 1 milyar 511 milyon dolar katkı geldi. Aynı zamanda, dış ticaret açığında geçen yıla göre gerçekleşen 462 milyon dolarlık gerileme de bu iyileşmeye katkı sağlayan bir diğer etken oldu. Bu gelişmelerle yıllık cari açığın haziran itibariyle 29 milyar 679 milyon dolara gerilediğini memnuniyetle görüyoruz” dedi.

DEVAM EDECEK

Yıllık cari açıkta bir önceki aya göre 1 milyar 947 milyon dolarlık iyileşme olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Temmuz ayında dış ticaret açığında yüzde 52’lik bir artış oldu. Bu temmuz verisine yansıyacaktır. Ancak turizm gelirlerinin geçen yılın üzerinde gerçekleşecek olması ve hizmet gelirlerinin katkısının artmasıyla, yıllık cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.