13 Ağu 2021 - 13:23- Gündem G: 13 Ağu 2021 - 13:26

Gebze Osmanyılmaz'da 2 adet bina mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze Osmanyılmaz'da 2 adet bina mahkemeden satılık
Gebze Osmanyılmaz'da 2 adet bina mahkemeden satılık mask

Ulaşım imkanlarının iyi olduğu, belediye hizmetlerinden faydalanılan taşınmaz üzerinde bir tanesi ruhsatlı iki adet bina olduğu, ruhsatlı binanın 2 bodrum zemin ve iki normal kattan oluştuğu, temelin 88m2, zemin, 1. Ve 2. Normal katın yüzölçümü 118 m2.olduğu, ruhsatsız tek katlı gecekondu tipi yapının 65 m2 olduğu bildirilmiştir.

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# ulaşım

13 Ağu 2021 - 13:23 - Gündem

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