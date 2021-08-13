Gebze Osmanyılmaz'da 2 adet bina mahkemeden satılık

Ulaşım imkanlarının iyi olduğu, belediye hizmetlerinden faydalanılan taşınmaz üzerinde bir tanesi ruhsatlı iki adet bina olduğu, ruhsatlı binanın 2 bodrum zemin ve iki normal kattan oluştuğu, temelin 88m2, zemin, 1. Ve 2. Normal katın yüzölçümü 118 m2.olduğu, ruhsatsız tek katlı gecekondu tipi yapının 65 m2 olduğu bildirilmiştir.

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